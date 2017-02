Όταν... κολλάς με το crime μυθιστόρημα!

Με χαρά ανακάλυψα πριν έναν χρόνο περίπου, ότι κρατούσα στα χέρια μου ένα πολύ ενδιαφέρον τέτοιο βιβλίο, αλλά με ελληνικό ονοματεπώνυμο στη θέση του συγγραφέα και ένα ελληνικότατο επώνυμο για τον ήρωα. Γνώρισα το συγγραφέα Βαγγέλη Γιαννίση μέσα από το βιβλίο του “το Μίσος” (εκδόσεις Διόπτρα).

Ένα crime μυθιστόρημα με φόντο τον σουηδικό αστικό ιστό του Έρεμπρο. Περιγράφει μια Σουηδία όχι ακριβώς ονειρεμένη, αλλά στην επικοινωνία μας δεν ήταν αρνητικός απέναντι στη σκανδιναβική κοινωνία. Ίσως η επιλογή του να ζει και να εργάζεται στην Αθήνα, λέει περισσότερα από τα λόγια του. Ήρωας του, όπως και στο δεύτερο βιβλίο του “το Κάστρο” (εκδόσεις Διόπτρα), ο ελληνικής καταγωγής Σουηδός επιθεωρητής Άντερς Οικονομίδης, τον οποίο “γνώρισε” στο τρένο και μάλλον έγιναν αχώριστοι.

Στη συνέχεια επικοινωνήσαμε μέσω twitter, ανακάλυψα ότι ένας τέτοιος σκοτεινός τύπος, δε θα μπορούσε παρά να είναι Παναθηναϊκός κι έτσι νά 'μαστε μια Κυριακή πρωί να πίνουμε με τη βοήθεια του skype μαζί τον καφέ μας και να μιλάμε για crime λογοτεχνία, τον Παναθηναϊκό, την Σουηδία και τον Ζλάταν Ιμπραίμοβιτς...

Πως συνέλαβες τον ήρωά σου, τον επιθεωρητή Άντερς Οικονομίδη και αποφάσισες να γράψεις γι αυτόν;

Ταξίδευα στη Σουηδία με τρένο, είχε τελειώσει η μπαταρία από το mp3 μου, δεν είχα κάτι να διαβάσω, παρά μόνο βρισκόμουν στο κουπέ με μια ενοχλητική γριά, της οποίας ο φόνος πολύ θα ήθελα να είναι ο πρώτος προς εξιχνίαση από τον ήρωά μου... Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα!

Αν κρίνω από το username σου στο twitter (@teacher4life13) μάλλον έχεις σχέση με τα παιδαγωγικά και τον Παναθηναικό!

Ναι έχω σπουδάσει Παιδαγωγικά, έκανα μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και είμαι ένας πληγωμένος βάζελος...

Πες μας τι σε πλήγωσε, μίλα σε μας...

Βασικά μετά το 2012 αν εξαιρέσεις το δεύτερο μισό της πρώτης σεζόν του Αναστασίου, πολύς ο πόνος! Ευτυχώς στο μπάσκετ κάτι σώζεται...

Είσαι όμως πιο πολύ μπασκετόφιλος ή ποδοσφαιρόφιλος;

Δυστυχώς πιο πολύ του ποδοσφαίρου είμαι...

Η συγγραφική σου φαντασία σε αφήνει να δεις κάπoιο φως στην άκρη του Παναθηναικού τούνελ;

Κοίτα μπορεί στο επόμενο βιβλίο μου να βάλω κάποιον Άραβα επενδυτή, όχι μέσω του Τσάκα βέβαια, να ενδιαφερθεί και να αποκτήσει τον Παναθηναικό, αλλιώς δεν πολυβλέπω ελπίδα, όχι! Εκτός κι αν τρελαθεί κανένας Κινέζος και δει κάποιο περίεργο όνειρο, τι να πω... Βλέπω βέβαια video στο youtube κάποιες φορές...

Α είσαι απ' αυτούς τους νοσταλγούς! (γέλια)

Το Σαββατοκύριακο είναι το διήμερο της πρέζας... Μπορούμε να βάλουμε κανένα video από τα παλιά, να πούμε ένα γαμώτο για το σουτ του Βλάοβιτς στο Καμπ Νου... το κάνω ειδικά μετά από απογοητεύσεις, από καμιά κακιά ισοπαλία...

Ναι σε καταλαβαίνω, κάτι αψυχολόγητα 0-0 με τον Λεβαδειακό που πονάνε πιο πολύ κι από ήττα σε ντέρμπι... (γέλια) Ας αφήσουμε όμως τον πόνο μας κι ας πάμε Σουηδία. Όσο έζησες τη σουηδική ποδοσφαιρική πραγματικότητα πες μας δυο λόγια για το φαινόμενο “Ζλάταν Ιμπραίμοβιτς”

Οταν έχει παραχθεί ρήμα που βγαίνει από το όνομα σου (zlatanera) και σημαίνει κυριαρχώ, αυτό τα λέει όλα! Ο Ζλάταν είναι ο αντίστοιχος ποδοσφαιρικός Γκάλης της Σουηδίας.

Χωρίς να είναι το παληκάρι αυτό που έχουμε συνηθίσει στους μετά το millenium ποδοσφαιριστές. Δεν έκανε τατουάζ μόλις υπέγραψε μεγάλο συμβόλαιο, γιατί ο Ζλάταν τα είχε από πριν τα τατουάζ, δεν άφησε ξαφνικά μαλλιά, γιατί ο Ζλάταν είχε ήδη μακρύ μαλλί, δεν άρχισε να βγαίνει με σταρλετίτσες και μοντέλες, γιατί ο Ζλάταν, κόντρα στη λογική των ταμπλόιντς, είναι χρόνια παντρεμένος με τη μεγαλύτερή του Έλενα... Φαίνεται ένας sui generis τύπος...

Ο Ζλάταν είναι αυθεντικός! Γεννήθηκε και μεγάλωσε σε ένα ζόρικο προάστιο του Μάλμε, το Ρόζενγκαρντ. Πάντα έλεγε και το έγραψε και στην αυτοβιογραφία του, ότι μπορείς να βγάλεις το παιδί από το Ρόζενγκαρντ, αλλά όχι το Ρόζενγκαρντ μέσα από το παιδί... Όταν πήγε να παίξει λοιπόν στον Άγιαξ, ήταν ήδη σαν να πήγε εκεί από τον πόλεμο! Ο Ζλάταν είτε θα κατέληγε εγκληματίας ή ποδοσφαιριστής.

Ευτυχώς για μας και για κείνον κατέληξε το δεύτερο... Ο Ζλάταν είναι ο ήρωας του Μάλμε και της Σουηδίας... Αν προσπαθούσες να διαλέξεις έναν ήρωα του Παναθηναϊκού, ποιός θα ήταν αυτός;

Δώσε μου χρονική περίοδο όμως...

Πότε είσαι γεννημένος;

Το '88

Ε από τα mid ΄90s ας πούμε και μετά!

Ε τότε μάλλον αναγκαστικά θα πω τον Βαζέχα! Τον πρόλαβα ίσα ίσα στα τελειώματά του, αλλά για να φανταστείς η πρώτη φανέλα που αγόρασα στη ζωή μου, ήταν του Βαζέχα!

Αν έχεις δει τον Βαζέχα έστω και λίγο, είναι πολύ δύσκολο να τον συγκρίνεις με οποιονδήποτε άλλο μετά από αυτόν, άρα μάλλον θα συμφωνήσω... Το επόμενο βιβλίο σου τι θα πραγματεύεται;

Το επόμενο βιβλίο που θα κυκλοφορήσει την άνοιξη, για να σου δώσω και την είδηση, πραγματεύεται μια προσωπική ιστορία του Άντερς Οικονομίδη. Φυσικά σε αυτή την προσωπική ιστορία εμπλέκεται κι ένα έγκλημα και θα δούμε πως ο Άντερς φανερώνει κι άλλες πτυχές του εαυτού του, πως κάνει το παν για να προστατέψει την οικογένειά του. Γίνεται βασικά σιγά σιγά αυτό που ήθελα... Ήθελα στο πρώτο βιβλίο (Μίσος) ο Άντερς να ξεκινάει ατσαλάκωτος και μετά αλά Walter White (ο ήρωας του Breaking Bad) οι γωνίες του να σπάνε, να τσαλακώνεται...

Θα παραμείνεις πιστεύεις πολλά χρόνια στην υπηρεσία του Άντερς;

Έχω σχεδιάσει κάποια πράγματα, κάποια βιβλία πέραν του Άντερς, αλλά ο Άντερς θα είναι πάντα εκεί!

Θα σου άρεσε να σου πουν κάποια στιγμή, ότι θέλουν να πάρουν τις περιπέτειες του Άντερς Οικονομίδη για το σενάριο μιας τηλεοπτικής σειράς ή μιας ταινίας;

Κοίταξε... Θα το καταλάβεις από τις κραυγές μου που θα ακουστούν ως τη Θεσσαλονίκη!

Χαχα... ok απολύτως κατανοητό, έχεις σκεφτεί έναν ηθοποιό κατάλληλο να τον υποδυθεί;

Τον Jim Caviezel... ( Person of Interest)

Κι επειδή μέσα από το blog μου στο gazzetta συνηθίζω να προτείνω σειρές στους φίλους που μας διαβάζουν, θέλεις να προτείνεις εσύ κάποια στο κλείσιμο;

Το Orange is the new black... Το είχα παρεξηγήσει στην αρχή, αλλά είναι πολύ καλό!

Βαγγέλη Γιαννίση, ευχαριστούμε πολύ!