«Πυροβολεί» από το σερβίς ο Πολετάεφ (vid)

Παρότι είναι μόλις 23 ετών, θεωρείται και όχι άδικα ένα από τα μεγαλύτερα νέα ονόματα στο παγκόσμιο βόλεϊ. Ο λόγος για τον Βίκτορ Πολετάεφ, με τον Ρώσο να δείχνει και κόντρα στην Ιταλία για το Volleyball Nations League το μεγάλο του ταλέντο κερδίζοντας τρεις συνεχόμενους άσους. Απλά ασταμάτητος κάποιες στιγμές...

Extraordinary service run by #15 Poletaev! Check out this chain of aces as Russia is back on track against Italy !

Join the match: https://t.co/KO2zm2ahyq#BePartOfTheGame #volleyball #VNL #VNLMen @RusVolleyTeam @federvolley pic.twitter.com/WNZFmr8U8B

— Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 9, 2019