Δεν έπεφτε με τίποτα η μπάλα κάτω (vid)

Δεν θα βαρεθούμε να λέμε πως το βόλεϊ σε υψηλό επίπεδο είναι από τα πιο θεαματικά αθλήματα. Αυτό άλλωστε φαίνεται και στο φετινό Volleyball Nations League, όπου σχεδόν κάθε αγώνας μας προσφέρει πλούσιο θέαμα. Όπως η αναμέτρηση των ΗΠΑ με την Ρωσία με τους Ρώσους να επικρατούν με 3-0 και την παράσταση να κλέβει μία φάση για την οποία χρειάστηκαν 26 δευτερόλεπτα προκειμένου κάποιος να πάρει τον πόντο.

This rally is from another world! Almost 26 seconds of non-stop quality #Volleyball.

@VolleyRus wrap up this match vs @usavolleyball with 0-3 (23-25, 15-25, 23-25).#VNL #BePartOfTheGame pic.twitter.com/x3Lepv7WGj

— Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 23, 2018