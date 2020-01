Australian Open: Νοκ άουτ το Νο2 Καρολίνα Πλίσκοβα (vids)

Εκτός συνέχειας στο AO από τον 3ο γύρο έμεινε το Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης Καρολίνα Πλίσκοβα.

Η Τσέχα η οποία χάνει και την θέση της στην παγκόσμια κατάταξη ηττήθηκε με 7-6 (4), 7-6 (3) από την Ρωσίδα Αναστασία Παβλιουτσένκοβα (Νο30).

Το παιχνίδι είχε διάρκεια 2.25'. Η Αναστασία είχε 51-35 winners αλλά και 43-29 αβίαστα λάθη. Μάλιστα είχε και 11-4 διπλά λάθη.

Στον επόμενο γύρο η Παβλιουτσένκοβα θα παίξει με την πρώην νικήτρια Αντζελίκ Κέρμπερ, η οποία 6-2, 6-7 (4), 6-3 την Ιταλίδα Τζιόρτζι.

