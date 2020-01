ATP Cup: Τεράστια προσπάθεια αλλά ήττα από τη Γερμανία (vids)

Η σπουδαία εμφάνιση και η νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά επί του Αλεξάντερ Ζβέρεφ δεν έφτασε για την Ελλάδα.

Στο διπλό ξεκαθάρισαν όλα ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Γερμανία και οι αντίπαλοι μας επικράτησαν με 2-1 και έφτασαν στην 1η νίκη τους στο ATP Cup.

Οι Τσιτσιπάς-Περβολαράκης ξεκίνησαν εξαιρετικά και προηγήθηκαν με 6-3 των Γερμανών Κράβιετζ-Μις.

Οι Γερμανοί πήραν το 2ο σετ με 6-3 και όλα κρίθηκαν στο 3ο. Εκεί η Γερμανία νίκησε με 17-15 και πήρε την 1η της νίκη στη 2η ημέρα του ομίλου του Μπρισμπέιν.

Στο σούπερ τάι μπρέικ η Ελλάδα προηγήθηκε με 5-0 αλλά δεν άντεξε...

Το ελληνικό δίδυμο έκανε σπουδαία εμφάνιση και είναι κρίμα που ηττήθηκε στις λεπτομέρειες. Πλέον η Ελλάδα θα παίξει την Τρίτη με την Αυστραλία και η Γερμανία με τον Καναδά.

Πλέον δεν υπάρχουν μαθηματικές ελπίδες και για τη 2η θέση η οποία υπό προϋποθέσεις οδηγεί στους "8".

