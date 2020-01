ATP Cup: Με το δεξί στο 2020 ο Τζόκοβιτς (vid)

Έστω και δύσκολα ο Νόβακ Τζόκοβιτς που είναι απέναντι του στον 1ο αγώνα της χρονιάς έναν δύσκολο αντίπαλο όπως είναι ο Κέβιν Άντερσον ξεκίνησε με το ...δεξί στο 2020.

Ο Σέρβος που είναι στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης χρειάστηκε 2 ώρες και 19 λεπτά για να επικρατήσει με 7-6 (5), 7-6 (6) του Νοτιοαφρικανού τενίστα και να χαρίσει τη 2η νίκη στη Σερβία στο ATP Cup.

Στον 1ο αγώνα της Σερβίας με τη Νότιο Αφρική ο Λάγιοβιτς κέρδισε με 2-1 σετ τον Χάρις.

"What a way to start to the year."@DjokerNole relishes the passion of the #ATPCup fans in #Brisbane. pic.twitter.com/mf2VgdenN6

— ATPCup (@ATPCup) January 4, 2020