Το 2020 έφερε στον κόσμο του τένις το ATP Cup. Είναι σαν ένα Παγκόσμιο Κύπελλο του τένις με την συμμετοχή κορυφαίων εθνικών ομάδων σε επίπεδο ανδρών.

Η Ελλάδα φυσικά είναι παρούσα στην 1η έκδοση του ATP Cup χάρη στην πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά ο οποίος έκλεισε το 2020 στο Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης και έχει εισέλθει ορεξάτος στο 2020 έτοιμος να πραγματοποιήσει τα νέα όνειρα του.

Στο ATP Cup που ξεκινάει σε λίγες ώρες σε τρεις πόλεις της δοκιμαζόμενης από τις πυρκαγιές Αυστραλία συμμετέχουν 24 χώρες. Οι πόλεις που έχουν επιλεγεί για να "φιλοξενήσουν" τους αγώνες είναι τρεις και είναι το Περθ, το Σίδνεϊ και το Μπρισμπέιν.

Η Ελλάδα με "αρχηγό" τον Στέφανο θα παίξει στο Μπρίσμπειν και θα έχει αντιπάλους την Γερμανία, τον Καναδά αλλά και την Αυστραλία.

Η Γερμανία έχει τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ που είναι στο Νο7 του κόσμου, ο Καναδάς έπαιξε πριν από 1,5 μήνα στον τελικό του Davis Cup όπου και ηττήθηκε από την Ισπανία του Ναδάλ ενώ η Αυστραλία έχει στις τάξεις της τον Νικ Κύργιο ο οποίος έχει ξεκινήσει να μαζεύει χρήματα για την πατρίδα του που γνωρίζει την θεομηνία.

Εκτός από τον Τσιτσιπά με τα χρώματα της Ελλάδος συμμετέχουν ο Μιχάλης Περβολαράκης ( Νο 472), ο Μάρκος Καλοβελώνης (Νο 728), ο Πέτρος Τσιτσιπάς (Νο 1071 στο διπλό) και ο Αλέξανδρος Σκορίλας (Νο 1170).

Αρχηγός αποστολής είναι ο Απόστολος Τσιτσιπάς.

Η Ελλάδα θ' αρχίσει τους αγώνες της τα ξημερώματα της Παρασκευής (ώρα Ελλάδος) απέναντι στον Καναδά. Στις 02:00 ο Περβολαράκης θα παίξει με τον Φελίξ Αλιασίμ και θ' ακολουθήσει ο αγώνας του Τσιτσιπά με τον Σαποβάλοφ αλλά και το διπλό.

Το ATP Cup θα μεταδοθεί από τα κανάλια Novasports. Η Ελλάδα θ' αγωνιστεί την Κυριακή με την Γερμανία και την Τρίτη με την Αυστραλία. Συνολικά έχουν σχηματιστεί 6 όμιλοι των 4 ομάδων.

Στην επόμενη φάση (προημιτελικά, 10/1) θα προχωρήσουν οι 6 πρώτες ομάδες και οι 2 καλύτερες δεύτερες.

Στο τουρνουά που είναι μια πολύ προετοιμασία συμμετέχει το Νο1 του κόσμου, ο Ράφα Ναδάλ, το Νο2 ο Νόβακ Τζόκοβιτς αλλά και οι Ντανίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία), Ντομινίκ Τιμ (Αυστρία), Φάμπιο Φονίνι (Ιταλία), Γκαέλ Μονφίς (Γαλλία) αλλά και οι Γκοφέν, Ίσνερ, Ντιμιτρόφ και Άντερσον.

Οι όμιλοι:

1ος όμιλος (Μπρισμπέιν): Σερβία, Γαλλία, Νότια Αφρική, Χιλή

2ος όμιλος (Περθ): Ισπανία, Ιαπωνία, Γεωργία, Ουρουγουάη

3ος όμιλος (Σίδνεϊ): Βέλγιο, Μ. Βρετανία, Βουλγαρία, Μολδαβία

4ος όμιλος (Περθ): Ρωσία, Ιταλία, ΗΠΑ, Νορβηγία

5ος όμιλος (Σίδνεϊ): Αυστρία, Κροατία, Αργεντινή, Πολωνία

6ος όμιλος (Μπρισμπέιν): Γερμανία, ΕΛΛΑΔΑ, Καναδάς, Αυστραλία.

Η διοργάνωση που είναι μια σπουδαία προετοιμασία εν όψει του Australian Open που αρχίζει στις 20/1 θα μοιράσει συνολικά 15 εκ δολάρια.

Το πρόγραμμα της 1ης ημέρας:

Μπρίσμπεϊν - Group F

02:00 ΕΛΛΑΔΑ - ΚΑΝΑΔΑΣ

02:00 Μιχάλης Περβολαράκης - Felix Auger Aliassime

04:00 Στέφανος Τσιτσιπάς - Denis Shapovalov

06:00 Διπλό

09:30 ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

09:30 Jan Lennard Struff - Nick Kyrgios

11:30 Alexander Zverev - Alex De Minaur

13:30 Διπλό

Περθ - Group D

04:00 ΗΠΑ - ΝΟΡΒΗΓΙΑ

04:00 Taylor Fritz - Viktor Durasovic

06:00 John Isner - Casper Ruud

08:00 Διπλό

11:30 ΡΩΣΙΑ - ΙΤΑΛΙΑ

11:30 Karen Khachanov - Stefano Travaglia

13:30 Daniil Medvedev - Fabio Fognini

15:30 Διπλό

Σίδνεϊ - Group C

01:00 ΒΕΛΓΙΟ - ΜΟΛΔΑΒΙΑ

01:00 Steve Darvis - Alexander Cozbinov

03:00 David Goffin - Radu Albot

05:00 Διπλό

08:30 ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

08:30 Cameron Norrie - Dimitar Kuzmanov

10:30 Daniel Evans - Grigor Dimitrov

12:30 Διπλό

