O Τσιτσιπάς μας συστήνει την οικογένεια του (pics)

Στις παλιές εποχές ο Απόστολος Τσιτσιπάς ως πολύτεκνος ίσως να έπαιρνε άδεια για ταξί η μισό πούλμαν.

Στην εποχή μας ο Απόστολος Τσιτσιπάς μαζί με την σύζυγο του Τζούλια έδωσαν "μάχες" για να μεγαλώσουν τα 4 παιδιά τους και να στηρίξουν τα όνειρα του Στέφανου.

Σήμερα νιώθουν δικαιωμένοι αφού με πολλές στερήσεις, πολλές θυσίες πέτυχαν τους μεγάλους στόχους.

Ο Στέφανος σήμερα είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες τένις στον κόσμο και πλέον τα πράγματα είναι πιο απλά και εύκολα, από οικονομικής απόψεως για την οικογένεια του.

Η οικογένεια στηρίζει τον μεγάλο γιο Στέφανο και εκείνος μας παρουσίασε τα μέλη της. Τον πατέρα Απόστολο, την μητέρα Τζούλια, τον αδελφό Πέτρο που παίζει τένις και τα άλλα αδέλφια του τον Παύλο και την Ελισάβετ.

It’s in our blood. The family that keeps on giving. Embracing our spirit and working for a cause, not applause. All of us believers of our unified path, in which we brainstorm with care and affection. Pride puts all of our missing pieces together. @adidas | #believer pic.twitter.com/DkFF5pgYFB

— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) December 12, 2019