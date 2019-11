Σάκκαρη: «Πιστεύω πολύ στην αξία της προσφοράς» (pic)

Today is a good day! Είμαι τόσο περήφανη που γίνομαι και εγω μέλος της οικογένειας του @desmos_non_profit_foundation ως πρέσβης και θα συμβάλλω στην υποστήριξη κοινωνικών φορέων και οργανισμών σε όλη την Ελλάδα με κάθε τρόπο. για την εμπιστοσύνη! Μαζί μπορούμε να καταφέρουμε να φτάσουμε ψηλά. Today is a good day! I am so proud to be part of the @desmos_non_profit_foundation family as their 1st ambassador and I hope to contribute in every way. for your trust! We can accomplish amazing things for Greece when we work together! #HardWork #GiveBack #Transparency #SpreadTheWord #InspireGiving

A post shared by Maria Sakkari (@sakkattack7) on Nov 27, 2019 at 8:24am PST