Τσιτσιπάς - Φέντερερ 2-0: Βασιλιά, να ο διάδοχος σου!

Ένας τρομερός Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε στην O2 Arena του Λονδίνου με 6-3, 6-4 τον Ρότζερ Φέντερερ στον ημιτελικό και προκρίθηκε πανηγυρικά στον τελικό του ATP Finals όπου θα συναντήσει την Κυριακή (19:30) τον νικητή του αγώνα του Τιμ με τον Ζβέρεφ.

Ο Τσιτσιπάς έκανε το πιο ώριμο παιχνίδι της ζωής του και όχι μόνο κοίταξε στα μάτια τον Ελβετό κάτοχο 20 Grand Slam αλλά τον κέρδισε κατά κράτος και έδειξε ποιος θα είναι ο βασιλιάς τα επόμενα χρόνια.

Πέτυχε τη νίκη της καριέρας του και στην πρώτη του συμμετοχή σε ATP Finals θα διεκδικήσει τον σπουδαιότερο τίτλο του έως σήμερα!

Ανάγκασε τον Φέντερερ να υποπέσει σε πολλά λάθη και στο 1ο σετ δεν του επέτρεψε να κάνει μπρέικ σβήνοντας του και τα 6 μπρέικ ποιντ.

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που ο Έλληνας κερδίζει μέλος του Big-3 χωρίς να χάσει σετ, είναι η δεύτερη νίκη του επί του Φέντερερ και η πέμπτη απέναντι στους Big-3.

Ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον 6ο τελικό του στο 2019 και θα διεκδικήσει τον 3ο τίτλο του μετά από εκείνους στη Μασσαλία και στο Εστορίλ (ATP 250).

Κλειδί φυσικά για τη νίκη του Έλληνα ήταν τα 11/12 σβησμένα μπρέικ πόιντ του Ελβετού!

Για την ιστορία ο Τσιτσιπάς είναι ο 3ος παίκτης που θα φτάσει στον τελικό σε ATP Finals στην πρώτη του συμμετοχή μετά από τους Γκοφέν και Ντιμιτρόφ που έφτασαν έως εκεί το 2017.

Τον "έσβησε"...

Στο 1ο σετ ο Φέντερερ θα φτάσει σε μπρέικ ποιντ στο 1ο γκέιμ αλλά ο Τσιτσιπάς θα το σβήσει και θ΄αντέξει στην πίεση για να προηγηθεί με 1-0.

Το 2-0 θα έρθει με μπρέικ για τον Έλληνα τενίστα και θα προηγηθεί με 3-0 και 4-1.

Ο Φέντερερ θα μειώσει σε 4-2 και η μεγάλη μάχη θα γίνει στο 7ο γκέιμ. Ο Ελβετός θα έχει τριπλό μπρέικ ποιντ ο Έλληνας θα σβήσει και τις τρεις ευκαιρίες και θα προηγηθεί με 5-2!

Στο 9ο γκέιμ ο Τσιτσιπάς σβήνει άλλα 2 μπρέικ ποιντ κρατάει τον Φέντερερ στο 0/6 και αφού ο "Βασιλιάς" του σβήσει 6 ματς πόιντ θα κερδίσει τελικά με 6-3!

Τρομερός και νικητής...

Στο 2ο σετ ο Τσιτσιπάς με μπρέικ θα προηγηθεί με 2-1 αλλά θα έχουμε συγκλονιστικό 4ο γκέιμ.

Ο Τσιτσιπάς θα σβήσει για 2η φορά τριπλό μπρέικ πόιντ αλλά ο Ελβετός με την 10η ευκαιρία του θα φτάσει στο στόχο (μπρέικ) και θα ισοφαρίσει σε 2-2.

Θα πάρει πίσω το μπρέικ για να προηγηθεί με 3-2 και με 4-2 με όπλο το σερβίς του, πριν μειώσει δύσκολα σε 4-3 ο Ελβετός.

Ο Φέντερερ θα μειώσει σε 5-4, ο Τσιτσιπάς θα σβήσει διπλό μπρέικ πόιντ και θα κερδίσει σε 1.36'.

