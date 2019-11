Με εκπληκτικό παιχνίδι στο 3ο σετ ο Ράφα Ναδάλ ανέτρεψε τα εις βάρος του προγνωστικά και πέτυχε την πρώτη του νίκη στο ATP Finals στο Λονδίνο.

Ο Ισπανός κέρδισε με 7-6 (3), 3-6, 6-7 (4) με ανατροπή στην ανατροπή σε 2.46' τον Ντανίλ Μεντβέντεφ παραδίδοντας μαθήματα τένις και ψυχραιμίας.

Ο Ναδάλ έχασε το 1ο σετ αλλά ισοφάρισε! Στο 3ο βρέθηκε πίσω στο σκορ με 5-1 αλλά με 2 μπρέικ ισοφάρισε σε 5-5 και προηγήθηκε με 6-5 για να κερδίσει το παιχνίδι στο τάι μπρέικ. Στο 7ο γκέιμ του έσβησε και ματς πόιντ!

Αυτή είναι η 3η σερί ήττα του Μεντβέντεφ από τον Ναδάλ μέσα στο 2019 και έτσι το σκορ έφτασε στο 3-0!

Ο Μεντβέντεφ αν και έκανε σπουδαίο παιχνίδι και κοίταξε στα μάτια τον Ναδάλ, ο Ισπανός ήταν... ψυχρός εκτελεστής και έτσι επέβαλε τον νόμο του.

Πλέον όλα για όλα θα τα παίξει στον αγώνα της Παρασκευής με τον Στέφανο Τσιτσιπά ενώ ο Ρώσος με 0/2 δεν έχει και πολλές ελπίδες για να συνεχίσει στο τουρνουά.

Από την άλλη ο Τσιτσιπάς στον αγώνα του με τον Ζβέρεφ που ακολουθεί στις 22:00 θέλει νίκη με 2-0 για να είναι από την 2η ημέρα στον ημιτελικό.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ ο Μεντβέντεφ θα φτάσει σε μπρέικ πόιντ στο 7ο γκέιμ αλλά ο Ναδάλ θα το σβήσει και θα προηγηθεί με 4-3.

Οι δυο παίκτες εκμεταλλεύτηκαν το σερβίς τους, ο Ρώσος ισοφάρισε σε 6-6 και έστειλε το παιχνίδι στο τάι μπρέικ.

Εκεί ο Μεντβέντεφ με άσο θα προηγηθεί με 4-3 και θα κερδίσει το σετ με 7-6 (3) σε 54'.

Ξεκίνημα με μπρέικ

Ο Ναδάλ θα ξεκινήσει με μπρέικ στο 2ο σετ (1-0),θα φτάσει στο 2-0 και θα μειώσει ο Ρώσος σε 2-1 και στη συνέχεια σε 4-2.

Στο 9ο γκέιμ ο Μεντβέντεφ θα σβήσει 2 σετ πόιντ του Ναδάλ αλλά δεν θα τα καταφέρει στο 3ο και με μπρέικ ο Ισπανός θα ισοφαρίσει σε 1-1 (6-3).

Η ανατροπή της χρονιάς

Στο 3ο σετ αυτός που φτάνει σε μπρέικ με το καλημέρα (1-0) είναι ο Ρώσος. Στο 2ο γκέιμ θα σβήσει το μπρέικ πόιντ του Ναδάλ και θα κάνει το 2-0.

Με νέο μπρέικ θα φτάσει στο 3-0 και στο 4-0. Στο 5ο ο Ναδάλ θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ και θα μειώσει σε 4-1.

Ο Ρώσος θα προηγηθεί με 5-1 αλλά στο 7ο γκέιμ ο Ναδάλ θα του σβήσει ματς πόιντ για να μειώσει ξανά σε 5-2 και εν συνεχεία σε 5-3 με μπρέικ.

Ο Ναδάλ θα κερδίσει και 3ο σερί γκέιμ για το 5-4 και με μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 5-5! Θα προηγηθεί για πρώτη φορά με 6-5 αλλά ο Ντανίλ με 2 άσους θα στείλει το παιχνίδι στο τάι μπρέικ!

Εκεί ο Ισπανός θα ολοκληρώσει την ανατροπή του κερδίζοντας με 7-6 (4).

NEVER count him out One of the great @RafaelNadal comebacks #NittoATPFinals pic.twitter.com/OiCfFIcm13 — Tennis TV (@TennisTV) November 13, 2019

WARRIOR. The moment @RafaelNadal completed a sensational comeback against Medvedev in London #NittoATPFinals pic.twitter.com/nD6iFFNz6R — Tennis TV (@TennisTV) November 13, 2019