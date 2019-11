Fed Cup: Για 3η φορά στην κορυφή η Γαλλία (vids)

Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκαν τα κορίτσια της εθνικής ομάδας της Γαλλίας κερδίζοντας το Fed Cup του 2019.

H εθνική ομάδα της Γαλλίας μετά από το 1997 και το 2003 είναι ξανά στην κορυφή μετά από 16 χρόνια κερδίζοντας μάλιστα με 3-2 την Αυστραλία, στην έδρα της, το Περθ.

Συγχαρητήρια στα κορίτσια της Γαλλίας έστειλε μέσω twitter και ο πρόεδρος της χώρας Εμανουέλ Μακρόν.

Η σειρά των αγώνων:

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ 2-3

Ajla Tomljanovic - Kristina Mladenovic 1-6, 1-6

Ashleigh Barty - Caroline Garcia 6-0, 6-0

Ashleigh Barty - Kristina Mladenovic 6-2, 4-6, 6-7 (1)

Ajla Tomljanovic - Pauline Parmentier 6-4, 7-5

Barty/Samantha Stosur - Mladenovic/Garcia 4-6, 3-6

SCENES! France lift the 2019 Fed Cup trophy, their first title since 2003! #FedCupFinal #TousEnsemBleu pic.twitter.com/Kzdx8WAHbI — Fed Cup (@FedCup) November 10, 2019

Bravo à toute l’équipe et à votre entraîneur @JulienBenneteau pour ce titre mondial. Combatives et déterminées, vous avez été exceptionnelles. #FedCup https://t.co/8pvUuubDib — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 10, 2019