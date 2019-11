Με σπουδαία εμφάνιση ο Νόβακ Τζόκοβιτς κέρδισε με 6-1, 6-2 τον Στέφανο Τσιτσιπά και προκρίθηκε στον ημιτελικό του Paris Masters.

O Σέρβος δεν είχε... αντίπαλο στο κορτ και θα παίξει το Σάββατο με τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ για μια θέση στον τελικό της Κυριακής.

Το παιχνίδι είχε διάρκεια μόλις 58' και ο Τζόκοβιτς κέρδισε τους 50 έναντι 30 πόντων ενώ είχε 4/9 μπρέικ πόιντ και ο Έλληνας 0/0.

Ο Τσιτσιπάς ολοκλήρωσε τις προσπάθειες του στα Masters και πλέον στρέφει το ενδιαφέρον του στο Λονδίνο και στο ATP Finals που θα διεξαχθεί στις 10-17/11.

Ο Τζόκοβιτς από την άλλη συνεχίζει στο Παρίσι και όπως όλα δείχνουν θα έχουμε τελικό Τζόκοβιτς-Ναδάλ την Κυριακή (16:00) όπου και θα παιχτεί ίσως το Νο1 της χρονιάς!

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ ο Νόβακ Τζόκοβιτς κυριάρχησε απόλυτα. Θα φτάσει στο 2-0 με μπρέικ μετά από διπλό λάθος του Τσιτσιπά και με νέο μπρέικ στο 4-0.

Το 5ο γκέιμ είναι προς τη μεριά του Σέρβου αλλά ο Τσιτσιπάς θα "σβήσει" 3 σε πόιντ και θα μειώσει σε 5-1.

Τελικά ο Τζόκοβιτς θα πάρει το σετ με 6-1. Ο Τσιτσιπάς θα κερδίσει το 1ο γκέιμ στο 2ο σετ αλλά θα ισοφαριστεί σε 1-1.

Ο "Νόλε" με μπρέικ θα φτάσει στο 2-1 ενώ ο Έλληνας ακόμη δεν έχει ευκαιρία για μπρέικ στο παιχνίδι.

Θα προηγηθεί με 3-1 ο Σέρβος με τους πόντους να είναι 32-24 υπέρ του.

Ο Τζόκοβιτς με μπρέικ θα φτάσει στο 4-1 και στο 5-1. Με love game θα μειώσει σε 5-2 αλλά θα χάσει το σετ και τον αγώνα.

Statement win for @DjokerNole! The World No. 1 defeats Tsitsipas 6-1 6-2 in just 58 minutes to set up a semi-final with Dimitrov.#RolexParisMasters pic.twitter.com/pQSIm9jJFk — Tennis TV (@TennisTV) 1 Νοεμβρίου 2019

Tsitsipas won in Shanghai. Who wins in Paris? Stream Djokovic v Tsitsipas LIVE now https://t.co/hOHmv2wMlX pic.twitter.com/uz9YkVCu8O — Tennis TV (@TennisTV) 1 Νοεμβρίου 2019