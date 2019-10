Η εμπειρία κέρδισε τα νιάτα. Ο έμπειρος Τζο Τσονγκά επικράτησε με 6-4, 6-3 στον 2ο γύρο του Ματέρο Μπερετίνι και είναι στους "16" στο Paris Masters.

Ο 34χρόνος Γάλλος δεν είχε αντίπαλο στον αγώνα του στο Παρίσι και έκοψε την... φόρα του Ιταλού ο οποίος για πρώτη φορά εισήλθε την Δευτέρα στο top-10 αλλά δεν θα πάρει και το εισιτήριο για το ATP Finals!

Ο Τσονγκά θα παίξει την Πέμπτη με τον Γερμανό Στρουφ και έχει πολλές πιθανότητες να είναι στους "8" την Παρασκευή.

How good was the Frenchman?!

Former #RolexParisMasters champion @tsonga7 d. Berrettini 6-4 6-3.

Next up, Germany's Jan-Lennard Struff in R3. pic.twitter.com/ps9roi6299

— Tennis TV (@TennisTV) October 30, 2019