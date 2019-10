Κερδίζοντας με 7-5, 6-4 τον Αντριάν Μαναρίνο ο Ράφα Ναδάλ προκρίθηκε στον 3ο γύρο του Paris Masters.

Ο Ισπανός θα πετύχει μπρέικ στο φινάλε και των 2 σετ και θα φτάσει στη νίκη η οποία του δίνει το εισιτήριο για τους "16" εκεί όπου την Πέμπτη θα παίξει με τον Σταν Βαβρίνκα.

Στο 1ο σετ, οι δυο παίκτες κράτησαν το σερβίς τους έως το 11ο γκέιμ. Μετά από διαδοχικές ισοπαλίες στο 8ο γκέιμ ο Ναδάλ έχει μπρέικ πόιντ για να φτάσει στο 5-3 αλλά ο Γάλλος το "σβήνει" για να οδηγηθούμε στο 4-4.

Ο Ισπανός θα πάρει το 9ο (5-4) αλλά ο Γάλλος θα του "σβήσει" και άλλο μπρέικ πόιντ και θα ισοφαρίσει σε 5-5.

Με την 3η προσπάθεια ο Ναδάλ θα πετύχει μπρέικ και θα κερδίσει με 7-5 το σετ.

Στο 2ο σετ το παιχνίδι είναι καρμπόν με το πρώτο αφού κανείς δεν "σπάει" το σερβίς του αντιπάλου του. Ο Ναδάλ θα προηγηθεί με 5-4 και τελικά με μπρέικ στο 10ο γκέιμ θα κερδίσει το παιχνίδι!

