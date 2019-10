Στον 15ο τελικό της καριέρας του στο τουρνουά της Βασιλείας προκρίθηκε ο Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Ελβετός τενίστας κέρδισε στον ημιτελικό με 6-4, 6-4 τον Στέφανο Τσιτσιπά και θα παίξει την Κυριακή (16:00, Cosmote Sport 6) με τον νεαρό Άλεξ Ντε Μινόρ για τον 10ο τίτλο του στην Βασιλεία και τον 103ο στην καριέρα του.

Ο αγώνας είχε διάρκεια 1.18'. Ο νικητής είχε μόλις 11 αβίαστα λάθη και 28 winners και ο Τσιτσιπάς είχε 16 αβίαστα και 18 winners.

Αυτή ήταν η 23η συνεχόμενη νίκη για τον Φέντερερ στο τουρνουά αφού έχει να ηττηθεί από τον Οκτώβριο του 2013 και τον τελικό με τον Ντελ Πότρο. Παράλληλα ήταν η 50η νίκη του στη σεζόν και μόνο ο Μεντβέντεφ έχει περισσότερες (59).

Επόμενος σταθμός για τον Τσιτσιπά θα είναι το Παρίσι και το Masters που αρχίζει την Δευτέρα ενώ εκεί θα είναι και ο Φέντερερ αφού παίζει τον τελικό στην ιδιαίτερη πατρίδα του.

Μέτρησε η ποιότητα...

Στο 1ο σετ ο Τσιτσιπάς θα πάρει το 1ο γκέιμ και θα παίξει εκπληκτικά στο 3ο για το 1-2.

Ο Φέντερερ θα έχει 3 ευκαιρίες για μπρέικ στο 3ο αλλά ο Τσιτσιπάς θα τις "σβήσει" και μετά από μεγάλη προσπάθεια και 9' θα πάρει προβάδισμα.

Με καλό σερβίς θα ισοφαρίσει σε 2-2 ο Φέντερερ και στο 5ο γκέιμ μετά από άλλα 2 χαμένα μπρέικ πόιντ θα τα καταφέρει με την 3η και με μπρέικ θα προηγηθεί με 3-2!

Το 4-2 είναι για τον Φέντερερ ο οποίος θα φτάσει και στο 5-3. Με λαβ γκέιμ θα μειώσει σε 5-4 αλλά ο Φέντερερ θα κερδίσει με 6-4.

Απλά δεν έχανε...

Το 2ο σετ ανοίγει με μπρέικ του Φέντερερ (1-0) και θα φτάσει εύκολα στο 2-0.

Ο Τσιτσιπάς θα κερδίσει το 3ο γκέιμ για να μειώσει σε 2-1 και εν συνεχεία σε 3-2. Το 6ο γκέιμ θα καταλήξει στον Φέντερερ (4-2) και θα φτάσει στο 5-3 πριν μειώσει σε 5-4 ο Στέφανος.

Στο 10ο ο Τσιτσιπάς θα έχει ευκαιρία για μπρέικ, ο Φέντερερ θα την "σβήσει" και θα εκμεταλλευτεί το ματς πόιντ για να φτάσει στη νίκη.