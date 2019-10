Στον ημιτελικό της Βασιλείας ο Οπέλκα (vid)

Εκτός ημιτελικών στο τουρνουά της Βασιλείας έμεινε το Νο10 της παγκόσμιας κατάταξης Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ.

Ο Ισπανός ηττήθηκε με 6-3, 3-6, 6-3 στον προημιτελικό από τον Αμερικανό Ρέιλι Οπέλκα ο οποίος είναι στο Νο37 και θα παίξει για 4η φορά φέτος σε ημιτελικό.

Είχε αγωνιστεί έως τώρα στην Ατλάντα, στη Νέα Υόρκη αλλά και στο Τόκιο και είχε κερδίσει μόνο στη Νέα Υόρκη.

Στον ημιτελικό του Σαββάτου θα παίξει με τον νικητή του αγώνα του Ντε Μινόρ με τον Στρουφ.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως στο τουρνουά ξεκίνησαν 4 παίκτες του top-10 και έχουν μείνει οι Τσιτσιπάς, Φέντερερ αφού οι Ζβέρεφ, Αγκούτ "αποχαιρέτησαν".

Not much you can do after a MISSILE like that

@ReillyOpelka is into the #SwissIndoorsBasel SF, outlasting Bautista Agut 6-3 3-6 6-3

@TennisTV pic.twitter.com/q1HO0mct3z

— ATP Tour (@atptour) October 25, 2019