Κύργιος: «Την επόμενη φορά να τα πεις μπροστά μου» (pic)

Ο Νικ Κύργιος επέστρεψε δυναμικά στο... προσκήνιο. Ο Ελληνοαυστραλός δεν άφησε αναπάντητες τις δηλώσεις του Κάσπερ Ρουντ.

Οι δυο τους είχαν παίξει στο Masters της Ρώμης με τον Κύργιο να αποβάλεται από τον αγώνα και τον Κάσπερ να πανηγυρίζει έξαλλα.

Ο Ρουντ σε πρόσφατη συνέντευξη του μίλησε απαξιωτικά για τον Κύργιο:

«Μπορεί να λέει ό,τι θέλει για μένα, αλλά το head to head είναι 1-0. Δεν ξέρω, τρελάθηκε τελείως όταν παίξαμε. Ήταν ωραίο που κέρδισα. Αν πανηγύρισα; Δεν με νοιάζει, ήμουν χαρούμενος που πήρα 90 βαθμούς και 50.000 δολάρια σε prize money, γιατί να μην πανηγυρίσω; Είναι δικό του πρόβλημα που έκανε σαν ηλίθιος στο court».

Η απάντηση ήταν άμεση από τον Κύργιο και ... καυστική: «Casper Ruud, την επόμενη φορά που θα έχεις κάτι να πεις, θα το εκτιμούσα αν μου το έλεγες από κοντά. Είμαι σίγουρος πως θα σκεφτόσουν καλύτερα τα λόγια σου.

Μέχρι τότε θα συνεχίσω να προτιμώ να βλέπω paint dry (η διαδικασία της μπογιάς που στεγνώνει πάνω σε έναν καμβά) από το τόσο βαρετό τένις σου. Αλλά επίσης, καταλαβαίνω πως πρέπει να αναφέρεις το όνομά μου, για να συνειδητοποιήσουν οι άνθρωποι ότι παίζεις τένις. Καλή τύχη στο Μιλάνο».

Βέβαια στις δηλώσεις του ο Κάσπερ Ρουντ ανέφερε και τον Τσιτσιπά: «Ο Τσιτσιπάς είναι καλός. Έχω μεγαλώσει μαζί του. Νομίζω όμως πως ο κόσμος πιστεύει πως είναι πολύ καλύτερος απ' όσο είναι στην πραγματικότητα. Ναι, είναι στο Top 10 και δεν λέω ότι είναι κακός παίκτης, αλλά έχει αδυναμίες στο παιχνίδι του».

Hey @CasperRuud98 next time you have something to say, I would appreciate you say it to my face, I’m sure you wouldn’t run your mouth so much after that. Until then I will continue to rather watch paint dry then watch you play tennis, boring af.

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) 24 ઑક્ટોબર, 2019