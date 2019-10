Η Κόκο Γκάουφ επικράτησε με 6-3, 1-6, 6-2 της Γέλενα Οσταπένκο στον τελικό του Linz Open στην Αυστρία και κέρδισε τον 1ο τίτλο στην καριέρα της στο Tour!

Ο πρώτος τίτλος συνοδεύτηκε και με την παρθενική είσοδο στο top-100! Μάλιστα ανέβηκε 39 θέσεις σε μια εβδομάδα και την Δευτέρα (14/10) θα είναι στο Νο71!

Είναι η νεότερη τενίστρια μετά από την Νικόλ Βαϊντίσοβα (Τσεχία) που είχε κερδίσει τίτλο το 2014 σε ηλικία 15 ετών και 5 μηνών.

Στο 1ο σετ η Αμερικανίδα έφτασε σε μπρέικ στο 2-0 και προηγήθηκε με 3-0 και 4-1 κερδίζοντας με 6-3.

Στο 2ο σετ η Οσταπένκο έδωσε την απάντηση της. Θα προηγηθεί με 0-2 με μπρέικ αλλά η Γκάουφ θα μειώσει σε 1-2 με μπρέικ.

Η Οσταπένκο με δυο ακόμη μπρέικ θα φτάσει στο 1-3 και στο 1-5 και θα ισοφαρίσει σε 1-1 τα σετ. Το 3ο ήταν μονόλογος για την Γκάουφ! Θα φτάσει με 2 μπρέικ (2-0, 4-0) στο 5-0!

Η αντίπαλος της θα μειώσει σε 5-2 με μπρέικ αφού έχει "σβήσει" 2 ματς πόιντ αλλά η Κόκο θα κερδίσει με 6-2!

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Γκάουφ πήρε την θέση της Σάκκαρη στο κυρίως ταμπλό και μεταξύ άλλων για να φτάσει στον τίτλο κέρδισε το Νο8 του κόσμου και Νο1 του ταμπλό,Κικί Μπέρτενς.

Η Γκάουφ έκανε το μεγάλο...μπάμ της καριέρας της στο Wimbledon 2019 όταν και συμμετείχε στο κυρίως ταμπλό ως η νεότερη παίκτρια από τα προκριματικά ενώ έφτασε στον 4ο γύρο κερδίζοντας στον 1ο την Βένους Ουίλιαμς.