Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ κέρδισε με 6-3, 6-7 (7), 6-3 τον Ρότζερ Φέντερερ στα προημιτελικά του Shanghai Masters και θα παίξει για πρώτη φορά μέσα στο 2019 σε ημιτελικό σε Masters.

Στο 2ο σετ ο Φέντερερ "έσβησε" 5 ματς πόιντ του Ζβέρεφ αλλά δεν άντεξε για την τελική αντεπίθεση στο 3ο σετ.

O Γερμανός επέστρεψε σε ημιτελικό σε 1000αρι μετά από ένα χρόνο αφού το 2018 είχε παίξει σε 5 με τελευταίο αυτό του τουρνουά της Κίνας.

Αυτή ήταν η 4η νίκη του Ζβέρεφ επί του Φέντερερ σε σύνολο 7 αγώνων στο Tour. Ο Γερμανός θα παίξει στον 2ο ημιτελικό με τον νικητή του αγώνα του Τιμ με τον Μπερετίνι.

Στο 1ο σετ ο Ζβέρεφ έχει την υπεροχή και θα φτάσει σε μπρέικ στο 6ο γκέιμ (4-2). Ο Φέντερερ θα μειώσει σε 5-3 αλλά ο Γερμανός θα κερδίσει το σετ.

Το 2ο είχε διαφορετικό ξεκίνημα. Ο Φέντερερ θα κάνει μπρέικ για το 0-2 αλλά στο 3ο γκέιμ ο Ζβέρεφ θα του πάρει πίσω το μπρέικ (1-2) και θα ισοφαρίσει σε 2-2.

Ο Ελβετός θα προηγηθεί με 2-3, 3-4 και 4-5 αλλά ο Γερμανός με μπρέικ θα προηγηθεί με 6-5 στο πιο κρίσιμο σημείο!

Το 12ο γκέιμ ήταν σπουδαίο. Ο Φέντερερ "σβήνει" 3 ματς πόιντ του Ζβέρεφ (προηγήθηκε 40-0) και με μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 6-6 και θα οδηγήσει το παιχνίδι στο τάι μπρέικ!

Εκεί ο Ελβετός θα προηγηθεί με 5-3 αλλά ο Γερμανός θα μειώσει σε 5-4 και θα ισοφαρίσει σε 5-5! Θα φτάσει ξανά σε ματς πόιντ (6-5) και θα του το "σβήσει" ξανά ο Φέντερερ (6-6).

Ο Ελβετός θα "σβήσει" και 3ο ματς πόιντ ισοφαρίζοντας σε 7-7 και θα προηγηθεί με 8-7 και θα κερδίσει το σετ!

Στο 3ο ο Ζβέρεφ με μπρέικ έφτασε στο 2-0 και μετά στο 4-1. O Φέντερερ θα μειώσει σε 4-2 και σε 5-3. O Ζβέρεφ θα κερδίσει με 6-3 και 2-1 σετ σε 2.02'.

Sascha. Stands. Firm. @AlexZverev comes through a DRAMATIC match with Federer, recording a 6-3 6-7 6-3 victory to make the last 4 in Shanghai #RolexSHMasters pic.twitter.com/DbsfaInMPO — Tennis TV (@TennisTV) October 11, 2019

All fight @rogerfederer saves 5 match points (!) to take the second set 7-6 and force a decider! #RolexSHMasters pic.twitter.com/XLVtYQQ0T5 — Tennis TV (@TennisTV) October 11, 2019