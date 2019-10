Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έπαιξε τον αγώνα του με τον Τζόκοβιτς, τον απέκλεισε, και μετά έμαθε από τους δημοσιογράφους ότι έχει εξασφαλίσει μια θέση στο ATP Finals του Λονδίνου.

Με το άκουσμα της είδησης... τρελαίνεται και δεν ξέρει τι να πανηγυρίσει πιο πολύ!

Δείτε την αντίδραση του αλλά και το video με τις ευχαριστίες του για την υποστήριξη για να φτάσει στη μεγάλη νίκη αλλά και στο Λονδίνο (11-17/11).

The moment @StefTsitsipas found out he'd qualified for the #NittoATPFinals for the first time! pic.twitter.com/bAInthVvjZ

An incredible day gets even better

When you defeat the World No. 1 AND find out you qualified for the #NittoATPFinals

All in a day's work for @StefTsitsipas! pic.twitter.com/rH7trNa6If

— ATP Tour (@atptour) October 11, 2019