Πρεμιέρα με νίκη για τον Φέντερερ στη Σανγκάη (vids)

Με το δεξί ξεκίνησε στη Σανγκάη ο Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Ελβετός κέρδισε με 6-2, 7-6 (5) τον Ράμος Βινιόλας και θα παίξει με τον νικητή του αγώνα του Γκοφέν με τον Κουκούσκιν.

Την Τετάρτη το Νο1 του ταμπλό και της παγκόσμιας κατάταξης θα παίξει με τον Ντενίς Σαποβάλοφ ενώ ο Τιμ θ' αντιμετωπίσει και αυτός στον 2ο γύρο τον Καρένο Μπούστα.

Job done @rogerfederer avenges his 2015 #RolexSHMasters defeat to Ramos-Vinolas, recording a 6-2 7-6 victory to move into Round 3 pic.twitter.com/rvKrNG0zp5

— Tennis TV (@TennisTV) October 8, 2019