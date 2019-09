Laver Cup: Έχασε ο Τιμ και... τρέχει η Ευρώπη (vids)

Με την πλάτη στον τοίχο είναι πλέον η Ευρώπη μετά και από την λήξη του 2ου αγώνα της 3ης ημέρας στο Laver Cup.

Μετά από την ήττα των Τσιτσιπά-Φέντερερ στο διπλό έχασε και ο Τιμ με 7-5, 6-7 (3), 10-5 από τον Τέιλορ Φριτζ και έτσι η ομάδα του κόσμου έχει πλέον 11 πόντους και η Ευρώπη έχει 7.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι η Ευρώπη θα κερδίσει τον 3ο σερί τίτλο της εάν ο Φέντερερ κερδίσει τον Ίσνερ και ο Ζβέρεφ τον Ράονιτς.

Κάθε νίκη δίνει 3 πόντους και εάν κάνει μια η ομάδα του κόσμου τότε θα ξεπεράσει τους 13 και όλα θα τελειώσουν.

The 21-year-old def. Dominic Thiem 7-5 6-7(3) [10-5], to place #TeamWorld one win away from their first #LaverCup title. pic.twitter.com/rMVpnvWVa2

He might not be playing but @NickKyrgios is certainly making his presence felt for #TeamWorld.#LaverCup pic.twitter.com/kxywaU8rV4

— Laver Cup (@LaverCup) 22 Σεπτεμβρίου 2019