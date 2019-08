Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας, ηττήθηκε από τον Ρώσο αντίπαλό του και έκανε... σόου χείριστης συμπεριφοράς.

Έβρισε, πέταξε μπουκάλι στον πύργο του διαιτητή προσπαθώντας στη συνέχει να δικαιολογηθεί, ενώ, κατευθύνθηκε για λίγο στον εσωτερικό χώρο για να ξεσπάσει καταστρέφοντας δυο ρακέτες και επέστρεψε στο κορτ!

Πλέον, κινδυνεύει με τιμωρία από την ATP, με την ελπίδα να συνετιστεί κάποια στιγμή...

Watch the Cincinnati Masters live on ESPN. pic.twitter.com/q2d2dTeND3

Nick Kyrgios absolutely DESTROYED two racquets and the commentators lost it

"You're a f---ing tool bro!"

"One of the craziest matches you're likely to see."

Nick Kyrgios wasn't quite gracious in defeat at the Cincinnati Masters. pic.twitter.com/fR0f3Ji71l

— ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) August 15, 2019