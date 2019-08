Στον τελικό του Citi Open προκρίθηκε ο Νικ Κύργιος κερδίζοντας με 6-4, 3-6, 7-6 (6) τον Στέφανο Τσιτσιπά σ' έναν συγκλονιστικό τελικό που κράτησε περισσότερο από 2 ώρες (2.07).

Ο Ελληνοαυστραλός ήταν πιο... τυχερός στο φινάλε και ήταν ο νικητής στον 1ο του αγώνα κόντρα στον Τσιτσιπά που είναι πλέον στο Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης.

Αυτή είναι η 19η νίκη του Κύργιου απέναντι σε παίκτη του top-10 και την Κυριακή θα παίξει για 9η φορά σε τελικό έχοντας ήδη 5 τίτλους στην καριέρα του.

Ο Κύργιος ξεπέρασε τους 100 άσους στο τουρνούα και ο Τσιτσιπάς πέτυχε το ... ακατόρθωτο. Να εισέλθει στο top-5. Πλέον τόσο ο ένας όσο και ο άλλος θα συνεχίσουν στο Μόντρεαλ και στο Rogers Cup εκεί όπου ο Έλληνας είχε φτάσει πέρσι έως τον τελικό.

Ο Τσιτσιπάς τελείωσε το παιχνίδι με 39 winners και μόλις 11 αβίαστα λάθη (είχε 3 μόλις στο 2ο) ενώ ο Κύργιος είχε 43 winners και 25 αβίαστα λάθη.

Το σίγουρο είναι ότι και οι δυο έδωσαν τα πάντα μέσα στο κορτ, έπαιξαν σπουδαίο τένις και αποζημιώσαν θεατές και τηλεθεατές που τους παρακολούθησαν.

Ο Στέφανος είναι για 2η συνεχή χρονιά στα ημιτελικά του Citi Open αλλά το φετινό που έφτασε στο top-5 δεν θα το ξεχάσει και ας μην είναι στον τελικό.

Από την άλλη ο αντίπαλος του Κύργιου στον τελικό θα προκύψει από τον άλλον ημιτελικό, στον οποίο ο Daniil Medvedev θα αντιμετωπίσει τον Peter Gojowczyk.

Αιφνιδιασμός...

Στο 1ο σετ ο Κύργιος θα φτάσει πρώτος σε μπρέικ για το 2-1 και στη συνέχεια θα πετύχει το 3-1. Ο Τσιτσιπάς συνέχεια ακολουθεί και ο Ελληνοαυστραλός θα προηγηθεί με 4-2 και 5-3.

Ο Τσιτσιπάς μειώνει σε 5-4 αλλά ο Κύργιος δεν αφήνει την ευκαιρία να πάει χαμένη και θα κερδίσει με 6-4 το σετ.

Ισοφάριση με σερί 5-1!

Το 2ο σετ θ' αρχίσει με μπρέικ του Κύργιου (1-0) και με 2 άσους θα φτάσει στο 2-0. Ο Τσιτσιπάς θα μειώσει σε 2-1 και με το πρώτο του μπρέικ στον αγώνα θα ισοφαρίσει σε 2-2.

Ο Στέφανος θα γυρίσει το παιχνίδι (3-2) και με νέο μπρέικ θα προηγηθεί με 4-2 και εν συνεχεία με 5-2. Ο Κύργιος που έχει δεχτεί ένα σερί 5-0 γκέιμ θα μειώσει σε 5-3 αλλά θα χάσει το σετ με 6-3.

Ο Κύργιος σπάει στη διάρκεια του σετ τη ρακέτα του αλλά επιστρέφει...

Το σετ του τουρνουά!

Στο 3ο σετ ο Κύργιος θα προηγηθεί με 1-0 αλλά ο Τσιτσιπάς με 3 άσους στο 2ο γκέιμ θα ισοφαρίσει σε 1-1. Ο Νικ "απαντά" με τον ίδιο τρόπο (3 άσους)θα κάνει το 2-1 αλλά ο Στέφανος θα φέρει πάλι το σετ στα ίσια (2-2).

Ο Κύργιος θα συνεχίσει το ρεσιτάλ των άσων για το 3-2 αλλά ο Τσιτσιπάς θα ισοφαρίσει σε 3-3. Ξανά το προβάδισμα ο Νικ (4-3) αλλά νέα "απάντηση" από τον Στέφανο και 4-4.

Το 9ο γκέιμ θα καταλήξει χωρίς απώλεια πόντου στον Κύργιο αλλά το 10ο πάει στην πλευρά του Τσιτσιπά (5-5).

Ο Νικ θα προηγηθεί δύσκολα με 6-5 και χωρίς να χάσει πόντο στο 12ο γκέιμ ο Τσιτσιπάς θα στείλει το σετ στο τάι μπρέικ.

Στην... ρουλέτα ο Κύργιος που θα φτάσει στο 5-1 και ο Τσιτσιπάς θα ισοφαρίσει σε 5-5 αφού πήρε πίσω τα 2 μίνι μπρέικ. Ο Στέφανος θα προηγηθεί με 6-5 αλλά δεν εκμεταλλεύτηκε το ματς πόιντ και θα ισοφαριστεί σε 6-6!

Ο Κύργιος θα πάρει τον πόντο (7-6) αλλά το 7-7 είναι γεγονός. Ακολούθησε νέο ματς πόιντ για τον Νικ που με μίνι μπρέικ έφτασε στο 8-7 και τελικά κράτησε το σερβίς του και πήρε τη νίκη.

With this 122mph ace @NickKyrgios has hit his th ace of the tournament! #CO19 pic.twitter.com/ZOgAOfCWDk — Citi Open (@CitiOpen) August 4, 2019

Stefanos Storms back. Kyrgios and Tsitsipas are going three at #CO19 Stream it LIVE https://t.co/hOHmv2wMlX pic.twitter.com/GjBjGobmLz — Tennis TV (@TennisTV) August 4, 2019

Ready, steady, GO! Stream Kyrgios v Tsitsipas LIVE now https://t.co/hOHmv2wMlX pic.twitter.com/Cl9OIEyUCl — Tennis TV (@TennisTV) August 3, 2019