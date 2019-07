Γκάουφ - Μπάρτι λίγες ημέρες πριν το US Open (pic)

Ένα σπουδαίο παιχνίδι θα έχουν την ευκαιρία να δουν οι φίλοι του τένις στη Βόρεια Καρολίνα λίγες ημέρες πριν από το US Open.

Οι διοργανωτές του Winston Salem Open παράλληλα με το τουρνουά της ATP θα φιλοξενήσουν στις 21 Αυγούστου τον αγώνα επίδειξης ανάμεσα στην Κόκο Γκάουφ και την Άσλεϊ Μπάρτι.

Η Γκάουφ, η 15χρόνη Αμερικανίδα που έφτασε έως τον 4ο γύρο στο Wimbledon, είναι το νέο "καυτό" όνομα στο τένις των ΗΠΑ και θα συμμετάσχει και στο US Open.

Στον συγκεκριμένο αγώνα θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνάμεις της απέναντι στο Νο1 του κόσμου, την Αυστραλή Μπάρτι, η οποία κέρδισε φέτος το Roland Garros.

It's happening.@ashbar96 and @CocoGauff will play an exhibition match at the #wsopen Aug 21, at 7:00pm.

Blockbuster.

https://t.co/K1IlbgSJ3m pic.twitter.com/K9WyTxaPI0

— Winston-Salem Open (@WSOpen) July 30, 2019