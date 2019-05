Στον ημιτελικό του Italian Open προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη κερδίζοντας με ανατροπή 5-7, 6-3, 6-0 την Κίκι Μλαντένοβιτς στον προημιτελικό.

Η σπουδαία Ελληνίδα τενίστρια έδειξε για άλλη μια φορά την κλάση της και θα παίξει το Σάββατο (18:00, Cosmote Sport 6) στον ημιτελικό απέναντι στο Νο7 του κόσμου την Καρολίνα Πλίσκοβα για μια θέση στον τελικό.

Η Σάκκαρη είχε παίξει με την Τσέχα το 2018 ξανά στη Ρώμη και είχε ηττηθεί με 3-6 6-3 7-5.

Η Τσέχα έχει 12 τίτλους στην καριέρα της και είχε φτάσει το 2016 στον τελικό του US OPEN. Η Πλίσκοβα που έχει υπάρξει και Νο1 για να φτάσει στον ημιτελικό κέρδισε με 7-6 (5), 2-6, 2-6 την Αζαρένκα.

Είναι τεράστια η επιτυχία της Ελλάδα στη Ρώμη αφού έχει 2 αθλητές της στα ημιτελικά του Italian Open! Για τη Μαρία είναι η 2η φορά που φτάνει στα ημιτελικά σε τουρνουά Premier 5! Η Μαρία έφτασε στις 11 νίκες στα τελευταία 12 παιχνίδια της.

«Αυτοκτονία» στο 1ο σετ

Στο 1ο σετ η Σάκκαρη απλά... αυτοκτόνησε.

Η Μαρία θα προηγηθεί με μπρέικ 2-0 θα φτάσει εύκολα στο 4-1 αλλά η Γαλλίδα με 0-3 σερί γκέιμ και με μπρέικ μείωσε σε 4-3. Η Σάκκαρη "απαντά" με μπρέικ (5-3) αλλά η Μλαντένοβιτς μειώνει σε 5-4 με νέο μπρέικ, ισοφαρίζει σε 5-5 και παίρνει με 5-7 το 1ο σετ.

Περίπατος... και ισοφάριση

Στο 2ο η Σάκκαρη κάνει μπρέικ και ισοφαρίζει σε 2-2, θα προηγηθεί με 3-2 και 4-2 πάλι με μπρέικ και παρά την πίεση που δέχτηκε υπερασπίστηκε το σερβίς της έφτασε στο 6-3 και ισοφάρισε σε 1-1.

Άπιαστη η Μαρία

Η Σάκκαρη ξεκινάει με μπρέικ στο 3ο σετ (1-0) και με νέο μπρέικ φτάνει το 3-0.

Με άσο η Σάκκαρη κάνει το 4-0 και με μπρέικ το 5-0 και στο 6-0!

.@mariasakkari takes the second set, 6-3!

One more set will decide the final @InteBNLdItalia semifinalist pic.twitter.com/zS2L5IZjrJ

— WTA (@WTA) May 17, 2019