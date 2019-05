Τον 3ο του τίτλο στο Madrid Open και τον 33ο σε Masters θα διεκδικήσει την Κυριακή στον τελικό του Madrid Open ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος αν και δυσκολεύτηκε αρκετά απέναντι στον φιναλίστ Ντομινίκ Τιμ τον κέρδισε με 7-6 (2), 7-6 (4) και θα παίξει στον τελικό!

Ο Τζόκοβιτς θ' αντιμετωπίσει τον νικητή του ημιτελικού Ναδάλ-Τσιτσιπάς και θα παλέψει για τον τίτλο αλλά και για να ισοφαρίσει τον Ράφα.

Ο Ισπανός έχει 33 τίτλους σε Masters και εάν χάσει στον ημιτελικό ή στον τελικό και κερδίσει ο Σέρβος θα τον έχει πιάσει στην κορυφή της κατηγορίας αφού έχει 32.

Αυτός θα είναι ο 48ος τελικός του Τζόκοβιτς σε Masters!

A 48th Masters 1000 final for @DjokerNole!

The World No.1 d. Dominic Thiem 7-6(2) 7-6(4) to reach the 2019 #MMOpen final pic.twitter.com/Qn5AUgoyvq

