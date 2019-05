Τεράστια πρόκριση στα ημιτελικά του Madrid Open εξασφάλισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς κερδίζοντας το βράδυ της Παρασκευής με 7-5, 3-6, 6-2 το Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ ο οποίος το 2018 είχε κερδίσει τον τίτλο.

Ο Έλληνας τενίστας θα παίξει για δεύτερη φορά στην καριέρα του σε ημιτελικό Masters και θα περιμένει να μάθει αργότερα τον αντίπαλο του που θα είναι ο νικητής του αγώνα ανάμεσα στον Ναδάλ και τον Βαρβίνκα.

Ο Τσιτσιπάς όπως και στο Τορόντο έτσι και στην Μαδρίτη απέκλεισε τον Ζβέρεφ στα ημιτελικά του Masters και για πρώτη φορά στην καριέρα του θα παίξει σε ημιτελικό σε Masters.

Αυτή είναι η 7η συνεχόμενη νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά στο Tour και η 2η του κόντρα στον Ζβέρεφ!

Ο αγώνας του κράτησε 2.10.34 και στο φινάλε του ο Τσιτσιπάς αποθεώθηκε από τους Έλληνες που έχουν γεμίσει με σημαίες την εξέδρα και φώναζαν το όνομα του!

Το σπουδαίο 1ο σετ

Στο 1ο σετ ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ είχε συνεχώς το προβάδισμα αλλά ο Τσιτσιπάς τον πίεζε και στο τέλος του πήρε την μπουκιά μέσα από το στόμα!

Ο Γερμανός φτάνει στο 0-1 και στο 1-2 με τον Έλληνα να ισοφαρίζει δυο φορές.

Ο Ζβέρεφ κερδίζει τρία γκέιμ χωρίς να χάσει πόντο (2-3, 3-4, 4-5) αλλά ο Τσιτσιπάς ισοφαρίζει συνεχώς και μετά από το 5-5 δίνει άλλη τροπή στο ματς. Με μπρέικ αποκτά προβάδισμα με 6-5 και τελικά κερδίζει με 7-5 το 1ο σετ.

Ισοφάριση από τον Γερμανό

Η αρχή στο 2ο σετ είναι καρμπόν με του 1ου. Από 0-1 και 1-2 ο Τσιτσιπάς ισοφαρίζει αρχικά σε 1-1 και σε 2-2 αλλά ο Γερμανός με όπλο το σερβίς του φτάνει στο 2-3 με σμας.

Ο Τσιτσιπάς όμως παίζει εξαιρετικά και με άσο στο φινάλε ισοφαρίζει σε 3-3.

Ο Ζβέρεφ με εκπληκτικό χτύπημα στο φινάλε κάνει το 3-4 και με μπρέικ φτάνει στο 3-5! Τελικά παίρνει το γκέιμ και ισοφαρίζει σε 1-1.

Έτσι έφτασε στην πρόκριση

Στο 3ο ο Τσιτσιπάς θα προηγηθεί με 1-0 και ο Ζβέρεφ ισοφαρίζει σε 1-1.

Ο Στέφανος "σβήνει" τρία μπρέικ πόιντ στο 3ο γκέιμ και το κερδίζει τελικά φτάνοντας στο 2-1. Με μπρέικ ο Έλληνας τενίστας φτάνει στο 3-1 και χωρίς να χάσει πόντο κάνει το 4-1!

Ο Γερμανός μειώνει σε 4-2 αλλά ο Τσιτσιπάς παίρνει το 7ο γκέιμ και κάνει το 5-2 και το 6-2

Lucky No. for @StefTsitsipas!

The 20-year-old beats defending champion Alexander Zverev 7-5 3-6 6-2.

He will face Rafael Nadal or Stan Wawrinka in the #MMOpen semi-finals. pic.twitter.com/mluGYJyCyc

— Tennis TV (@TennisTV) May 10, 2019