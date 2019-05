Κόντρα στον Ναδάλ ο Αλιασίμ στη Μαδρίτη (vid)

Ο Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ ήταν νικητής στον "εμφύλιο" του Καναδά με τον Ντενίς Σαποβάλοφ και προκρίθηκε στον 2ο γύρο του Madrid Open.

Ο νεαρός Καναδός πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση κερδίζοντας με 6-2, 7-6 (7) τον συμπατριώτη του σε 1.49 και θα παίξει στον 2ο γύρο με τον Ναδάλ.

Θα είναι η πρώτη του μονομαχία του 18χρόνου Καναδού με το Νο2 του κόσμου, τον Ράφα Ναδάλ.

Felix Feelin' Fine@felixtennis beats friend and compatriot Shapovalov 6-2 7-6(7) to set a second round clash with Rafa Nadal in Madrid!#MMOpen pic.twitter.com/PXRqdTO7L1

— Tennis TV (@TennisTV) 5 Μαΐου 2019