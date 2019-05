Στον 6ο τελικό της καριέρας του θα παίξει το απόγευμα (17:30, Cosmote Sport 6) της Κυριακής στο Estoril Open o Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας που είναι στο Νο10 της παγκόσμιας κατάταξης κέρδισε με ανατροπή με 3-6, 6-4, 6-4 τον Νταβίντ Γκοφέν στον ημιτελικό του Σαββάτου και έφτασε στον τελικό!

Ο Τσιτσιπάς έχει ήδη δυο τελικούς μέσα στο 2019, έναν κερδισμένο στη Μασσαλία και έναν χαμένο στο Ντουμπάι και θα παίξει για την 3η κούπα της καριέρας του και τη 2η του μέσα στο 2019.

Επέστρεψε με τον καλύτερο τρόπο και έκανε ένα βήμα παραπάνω από το 2018 όπου είχε αποκλειστεί στα ημιτελικά του Estoril Open.

Ο αντίπαλός του θα προκύψει από τον αγώνα ανάμεσα στον Πάμπλο Κουέβας και τον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς.

Στο 1ο σετ ο Τσιτσιπάς αν και βρέθηκε μπροστά με 1-0 και 2-1 είδε τον Βέλγο να φτάνει στο 2-4 με σερί 3-0!

Ο Τσιτσιπάς πίεσε πολύ τον Γκοφέν μείωσε σε 3-4 αλλά ο Βέλγος ήταν πιο ουσιαστικός έκανε το 3-5 με μπρέικ και κέρδισε το σετ.

Το 2ο σετ ήταν εκπληκτικό για τον μεγάλο Στέφανο Τσιτσιπά. Προηγήθηκε με 4-1 και αν και ο αντίπαλος του μείωσε σε 5-4 πήρε αυτό που ήθελε (6-4, 1-1).

Στο 3ο σετ οι δυο τους πήγαιναν χέρι-χέρι αλλά ο Τσιτσιπάς στο 4-4 έδειξε την κλάση του και πήρε με 2-0 σερί το παιχνίδι και την πρόκριση!

Mos def, Stef... @StefTsitsipas edges David Goffin 3-6 6-4 6-4 to book his third final of 2019. #EstorilOpen pic.twitter.com/cYORXIlX2a

— Tennis TV (@TennisTV) 4 Μαΐου 2019