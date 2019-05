Με φοβερή εμφάνιση και ανατροπή η Μαρία Σάκκαρη κέρδισε στο Ραμπάτ τον 1ο τίτλο της καριέρας της.

Η Ελληνίδα τενίστρια θριάμβευσε στο Morocco Open και με ανατροπή κόντρα στην Κόντα έφτασε στη νίκη και στην κορυφή!

Η 23χρόνη αν και έχανε με 2-6 στο 1ο σετ επικράτησε με 6-4 και 6-1 και κατέκτησε την κούπα!

Η Σάκκαρη απέκλεισε την Μέρτενς που είχε κερδίσει το 2018 τον τίτλο στα προημιτελικά και έδειξε τα δόντια της... Στον τελικό κόντρα στην Βρετανίδα την οποία δεν είχε κερδίσει ποτέ έφτασε τελικά στη νίκη και έγραψε ιστορία στο Ραμπάτ.

Αυτός ήταν ο 1ος της τίτλος στα 23 της χρόνια στον 2ο τελικό της καριέρας της. Σ' όλη τη διοργάνωση έχασε μόνο ένα σετ στον τελικό και έφτασε δίκαια στην κορυφή.

Άνοδος στο Νο39

Η Σάκκαρη μετά από αυτή την τεράστια νίκη της στον τελικό από το Νο51 της παγκόσμιας κατάταξης θ' ανέβει στο Νο39 την Δευτέρα όπου θ' ανακοινωθεί η κατάταξη! Η Σάκκαρη κέρδισε με 1.57 και έγινε η πρώτη Ελληνίδα που κερδίζει τίτλο στο Tour μετά από 11 χρόνια.

Το τελευταίο ... τρόπαιο είχε κατακτήσει η Λένα Δανιηλίδου το 2008 στην Αυστραλία.

Αυτός ήταν ο 5ος και τελευταίος τίτλος της σπουδαίας Λένας!

Αγνώριστη στο 1ο σετ!

Στο 1ο σετ η Σάκκαρη ήταν αγνώριστη. Έχασε το πρώτο της σετ στο τουρνουά και δεν μπόρεσε ν' αντισταθεί στην Κόντα.

Η Βρετανίδα αν και η Σάκκαρη έκανε το 1-0 προηγήθηκε με 1-2 με μπρέικ και με 1-3 στη συνέχεια έχοντας 2 άσους στο 4ο γκέιμ.

Η Κόντα με μπρέικ φτάνει στο 1-4 και εν συνεχεία στο 1-5 και η Μαρία αντιδρά κερδίζοντας καθαρά το 7ο γκέιμ για το 2-5.

Εύκολα όμως η αντίπαλος της έφτασε στο 2-6!

Φανταστικό 2ο και ισοφάριση!

Στο 2ο σετ η Σάκκαρη ξεκίνησε καλύτερα και έκανε το 1-0 και το 2-1 με άσο! Η Κόντα όμως αντέδρασε ισοφάρισε σε 2-2 και με νέο μπρέικ έφτασε στο 2-3!

Η Βρετανίδα με δυσκολία φτάνει στο 2-4 και η Σάκκαρη μειώνει σε 3-4. Στο 8ο γκέιμ που κράτησε έναν ... αιώνα η Σάκκαρη κάνει το πρώτο της μπρέικ και ισοφαρίζει σε 4-4.

Η Σάκκαρη κερδίζει 2ο συνεχόμενο γκέιμ και παίρνει προβάδισμα με 5-4!

Αν και στο 10ο γκέιμ χάνει με 40-0 η Σάκκαρη επιστρέφει και κερδίζει με τεράστια εμφάνιση με 6-4 το 2ο σετ!

Η Μαρία έδειξε τα δόντια της!

Στο 3ο σετ οι δυο παίκτριες πήραν από ένα γκέιμ (1-1) με την Σάκκαρη να ανοίγει το σκορ.

Η Μαρία πήρε ... κεφάλι με 2-1 στο σετ και με μπρέικ έφτασε στο 3-1 και εν συνεχεία σε 4-1.

Με φανταστικό παιχνίδι η Σάκκαρη φτάνει στο 5-1 με μπρέικ έχοντας την ψυχολογία στα ύψη! Η Σάκκαρη κερδίζει με 6-1 και φτάνει στην πρώτη της κούπα.

First title FEELS @mariasakkari recovers from trailing a set and a break to defeat Johanna Konta 2-6, 6-4, 6-1 and win her first career WTA singles title at #WTARabat. pic.twitter.com/JzYp8Yk2MN

— WTA (@WTA) 4 Μαΐου 2019