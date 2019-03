Μετά από ένα συγκλονιστικό τελικό οι Τσιτσιπάς/ Κούλχοφ έχασαν τον τίτλο στο διπλό του Miami Open από τους αδελφούς Μπράιαν.

Ο Μπομπ και ο Μάικ Μπράιαν κέρδισαν με 7-5,7-6(8) στον τελικό του Σαββάτου (30.3) τους Τσιτσιπά/ Κούλχοφ και κατέκτησαν για 6 φορά τον τίτλο στο Miami. Ο Τσιτσιπάς έφυγε πλουσιότερος από το Miami κατά 314.000 δολάρια αλλά κέρδισε και 1000 πόντους στο διπλό! Βέβαια το πιο σημαντικό για τον Τσιτσιπά είναι η πρόκριση του στους "16" στο μονό η οποία θα του δώσει είτε τον 8η είτε την 9η θέση στην παγκόσμια κατάταξη.

Στο 1ο σετ οι Τσιτσιπάς και Κούλχοφ τα πήγαν εξαιρετικά. Έφτασαν στο 2-1 και στο 3-2 με άνεση. Οι Αμερικανοί ισοφάρισαν σε 3-3 και μετά σε 4-4 αλλά ο Έλληνας και ο Ολλανδός έφτασαν στο 5-4 αλλά η εμπειρία των Μπράιαν "μίλησε" και ισοφάρισαν εκ νέου σε 5-5.

Οι Μπράιαν έκαναν το 6-5 και μετά από 40' έκαναν το 7-5 και το 1-0.

Στο 2ο σετ οι Μπράιαν "απείλησαν" με μπρέικ στην αρχή αλλά οι Τσιτσιπάς/Κούλχοφ πήραν το 1ο γκέιμ. Οι Αμερικανοί ισοφαρίζουν σε 1-1 αλλά οι αντίπαλοι τους κάνουν το 2-1.

Το 2-2 είναι γεγονός για τους Μπράιαν οι οποίοι συνεχίζουν να βάζουν δύσκολα στους Τσιτσιπά και Κούλχοφ αλλά εκείνοι αντέχουν και προηγούνται με 2-3.

Οι Μπράιαν ισοφαρίζουν σε 3-3 αλλά είναι ξανά πίσω με 4-3. Οι Αμερικανοί θα πάρουν με δυσκολία το γκέιμ (4-4) αλλά ο Τσιτσιπάς δεν τους αφήνει να χαρούν και με εξαιρετική απόδοση δίνει προβάδισμα με 5-4.

Η εμπειρία δίνει στους Μπράιαν το γκέιμ (5-5) αλλά τα σερβίς του Κούλχοφ χαρίζουν εκ νέου το προβάδισμα (6-5). Οι Αμερικανοί οδηγούν το παιχνίδι στο τάι μπρέικ.

Οι Τσιτσιπάς/Κούλχοφ προηγούνται με 3-0. Με σφάλμα του Ολλανδού οι Αμερικανοί μειώνουν σε 3-1 αλλά οι αντίπαλοι τους φτάνουν στο 4-2!

Το καλό σερβίς του Τσιτσιπά τους δίνει προβάδισμα με 6-3. Τα λάθη όμως δίνουν την ευκαιρία στους Μπράιαν να μειώσουν σε 6-5 και να ισοφαρίσουν σε 6-6.

Οι Τσιτσιπάς και Κούλχοφ κάνουν το 7-6 αλλά ισοφαρίζουν σε 7-7 οι Μπράιαν και φτάνουν στο 8-7. Ο Τσιτσιπάς ισοφαρίζει σε 8-8 αλλά οι αδελφοί Μπράιαν φτάνουν στο 10-8 και κερδίζουν τον τίτλο. Οι Τσιτσιπάς/ Κούλχοφ έφτασαν 4 φορές σε σετ πόιντ αλλά δεν κατάφεραν να στείλουν το παιχνίδι στο στο σούπερ τάι μπρεικ.

"Υπόκλιση" από τον Τσιτσιπά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δήλωσε ευτυχισμένος που έζησε αυτή την εμπειρία αφού αυτός ήταν ο πρώτος του τελικός στο διπλό και μάλιστα σε Masters και αποθέωσε τους αδελφούς Μπράιν.

«Ήταν πολύ σπουδαίο να παίζω αντίπαλος σας. Είστε πηγή έμπνευσης για όλα τα νέα παιδιά. Είστε θρύλοι για το διπλό και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό το παιχνίδι», είπε μεταξύ άλλων ο Τσιτσιπάς.

