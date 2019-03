Aποκλεισμός για Τσιτσιπά στο Miami Open (vid)

Δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Miami Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας ηττήθηκε με 2-1 σετ από τον Ντένις Σαποβάλοβ και έτσι δεν συνεχίζει

Ο Στέφανος πήρε το πρώτο σετ με 6-4, ο αντίπαλος του απάντησε με 3-6, ενώ πήρε το τρίτο σετ με 6-7.

Ο Τσιτσιπάς γνώρισε την 2η ήττα του από τον 19χρόνο Καναδό σε 3 αναμετρήσεις.

Shapo seals it in style

@denis_shapo d. Tsitsipas 4-6 6-3 7-6(3), earning his second top 10 win and first #MiamiOpen QF pic.twitter.com/vuHR4cSgmA

— Tennis TV (@TennisTV) 27 Μαρτίου 2019