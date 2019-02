Φουλ για τα ημιτελικά του Dubai Tennis Championships πάει ο Στέφανος Τσιτσιπάς!

Ο Τσιτσιπάς κέρδισε το απόγευμα της Τετάρτης (27.2) με 6-3, 6-1 τον Εγκόρ Γκερασίμοφ στους "16" προκρίθηκε στα προημιτελικά όπου θα παίξει με τον Πολωνό Χούμπερτ Χουρκάτς.

Ο τελευταίος ... πέταξε εκτός συνέχειας με 7-5, 5-7, 6-2 τον Κέι Νισικόρι που ήταν στο Νο1 στο ταμπλό και έτσι προκρίθηκε στους "8".

Ο Νισικόρι που είναι στο Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης θα ήταν ένα πολύ πιο δύσκολο εμπόδιο για τον Τσιτσιπά στον δρόμο για τον ημιτελικό αλλά τώρα με τον Χουρκάτς (Νο77) τα πράγματα θα είναι πιο εύκολα.

Ο Τσιτσιπάς είχε αποκλείσει τον Πολωνό στους "16" του Open 13 στη Μασσαλία με 6-4, 6-2 και εάν τον κερδίσει και στο Ντουμπάι θα έχει κάνει ένα ακόμη μεγάλο βήμα για να φτάσει στο Top-10. Ο Έλληνας τενίστας για να εισέλθει για πρώτη φορά στην καριέρα του στην δεκάδα την Δευτέρα (4/3) θα πρέπει να φτάσει έως τον τελικό.

Στον ημιτελικό ο 20χρόνος λογικά θα συναντήσει τον Γκαέλ Μονφίνς ο οποίος απέκλεισε τον Παγδατή (6-3,6-2) και θα παίξει με τον Λετονό Ρικάρντας Μπεράνκις στα προημιτελικά.

Easy does it! @StefTsitsipas sets up a QF clash with Hubert Hurkacz after racing past Gerasmiov 6-3 6-1. #DDFTennis pic.twitter.com/L6yzmIkMAb

— Tennis TV (@TennisTV) February 27, 2019