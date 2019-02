Στον τελικό του Open 13 της Μασσαλίας προκρίθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (23.2) ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας κέρδισε με 7-6 (1), 6-2 στον ημιτελικό τον Νταβίντ Γκοφέν και την Κυριακή (24.2) θ' αντιμετωπίσει τον Μικχαήλ Κουκούσιν με στόχο την κατάκτηση του τίτλου! Ο τελικός θ' αρχίσει στις 15:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport9.

O Στέφανος την Δευτέρα (25.2) θα είναι στο Νο11 της παγκόσμιας κατάταξης και τι καλύτερο από το να συνδυάσει την καλύτερη θέση της καριέρας του μ' έναν τίτλο!

Στον 4ο τελικό!

Ο Τσιτσιπάς είναι στον πρώτο του τελικό στο 2019 ενώ διεκδικεί τον 2ο τίτλο του μετά από εκείνον που κέρδισε στο Open της Στοκχόλμης τον Οκτώβριο του 2018. Ο τελικός είναι ο 4ος στην καριέρα του σε τουρνουά ATP αφού εκτός από την Στοκχόλμη είχε παίξει και στη Βαρκελώνη και στο Τορόντο όπου είχε χάσει από τον Ραφαέλ Ναδάλ.

Ο αντίπαλος του στον τελικό είναι ο Καζάκος Κουκούσιν ο οποίος είναι 31 ετών και είναι στο Νο50 της παγκόσμιας κατάταξης. Οι δυο τους έχουν βρεθεί αντίπαλοι στο Ντουμπάι το 2018 με τον Τσιτσιπά να κερδίζει με 5-7, 6-3, 7-6.

Άνεμος ο Στέφανος

Ο Τσιτσιπάς όσο περνούσε ο χρόνος ανέβαζε την απόδοση του στον ημιτελικό. Στο 1ο σετ ο Γκοφέν κατάφερε να κάνει πρώτος μπρέικ και να προηγηθεί με 6-5. Εκεί όπως δεν έκλεισε το σετ στο σερβίς του και το πλήρωσε!

Ο Στέφανος με ωραίο έξυπνο παιχνίδι έστειλε το 1ο σετ στο τάι μπρέικ στο οποίο κέρδισε με 7-1! Στο 2ο σετ με διαδοχικά μπρέικ έφτασε στο 4-0 και απλά περίμενε να φτάσει στη νίκη μετά από 69'.

Title no.2 on the way? @StefTsitsipas will play Kukushkin in the Marseille final after racing past Goffin 7-6 6-2.#Open13 pic.twitter.com/MbtY8drJqj

— Tennis TV (@TennisTV) 23 Φεβρουαρίου 2019