Το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Open 13 της Μασσαλίας εξασφάλισε το βράδυ της Παρασκευής ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας κέρδισε στον προημιτελικό με 6-4, 6-3 τον Ουκρανό Σεργκέι Στακόφσκι και θα παίξει το Σάββατο στον ημιτελικό με τον νικητή του αγώνα Γκοφέν-Σιμόν που θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα.

Στο 1ο σετ πέτυχε το πρώτο μπρέικ του στο 10ο γκέιμ και έφτασε στο 6-4 ενώ στο 2ο προηγήθηκε με 3-0, ο Ουκρανός μείωσε σε 3-1 αλλά στο 9ο γκέιμ κέρδισε αυτό που ήθελε και είναι στα ημιτελικά!

Ο Τσιτσιπάς που είναι στο Νο1 του ταμπλό θα έχει την μεγάλη ευκαιρία να "τσεκάρει" το Σάββατο μια θέση στον τελικό της Κυριακής (24/2) αφού οι πιθανοί του αντίπαλοι είναι φαινομενικά «υποδεέστεροι». Ο 20χρόνος που "καθάρισε" το παιχνίδι σε 68' επέστρεψε στα ημιτελικά μετά από το Australian Open και έχει βάσιμες ελπίδες να φτάσει έως την κορυφή για 2η φορά στη καριέρα του μετά από το Open της Στοκχόλμης.

Ο 2ος ημιτελικός που θα παίξει ο Τσιτσιπάς θα ξεκινήσει στις 18:00 και θα μεταδοθεί απευθείας από το Cosmote Sport 9.

Στον αγώνα του Τσιτσιπά με τον Στακόφσκι ξεχώρισε και μια σπουδαία στιγμή κατά την οποία ο Έλληνας τενίστας σερβίρει και η μπάλα έπειτα από γκελ καταλήγει στο πρόσωπο ενός ball boy. Ο Ουκρανός έτρεξε να αγκαλιάσει το παιδί και να το ρωτήσει εάν αισθάνεται καλά. Η σκηνή καταγράφηκε από την κάμερα.

Congratulations, you've earned your degree in volleying @StefTsitsipas #Open13Provence pic.twitter.com/yK6GtnyB8h

So nice you need toit twice@StefTsitsipas #Open13Provence pic.twitter.com/p8H3yDRacz

— Tennis TV (@TennisTV) February 22, 2019