Φέντερερ για Τσιτσιπά: «Είμαι χαρούμενος γι' αυτόν, παίζει εξαιρετικά»

Στον τέταρτο γύρο του Australian Open ο Ρότζερ Φέντερ θα βρει απέναντί του στον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο Ελβετός μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Ελληνα τενίστα λέγοντας:

«Είμαι χαρούμενος που έπαιξα μαζί του στο Hopman Cup. Νομίζω ότι έπαιξε πολύ καλά εκεί, όπως και εγώ. Νομίζω ότι ήταν πραγματικά πολύ υψηλού επιπέδου τένις. Σίγουρα είναι διαφορετικού τύπου παιχνίδι, best of five, σε τέταρτο γύρο Grand Slam. Χρειάστηκε να δουλέψει σκληρά απέναντι στον Μπασιλασβίλι σήμερα, γιατί έχει δυνατά χτυπήματα και τον είδα πριν βγω στο ματς να αμύνεται καλά.

Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτόν. Παίζει εξαιρετικά και ανυπομονώ για την συνάντηση μαζί του. Νομίζω ότι θα είναι καλό. Μου αρέσει πώς ανακατεύει το παιχνίδι του και επίσης ανεβαίνει στο φιλέ. Το ίδιο θα κάνω κι εγώ, βέβαια. Νομίζω ότι θα δούμε αθλητικό επιθετικό τένις».