Μάρεϊ: «Αν ήταν το τελευταίο ματς, χαίρομαι που έδωσα τα πάντα...» (vid)

Ο Βρετανός τενίστας ηττήθηκε 3-2 σετ έχοντας επιστρέψει από το εις βάρος του 2-0, όμως, όταν άρχισε πλέον να χάνει παντελώς τις δυνάμεις του και να μην μπορεί καλά – καλά να τρέξει, τότε γράφτηκε ο επίλογος του αγώνα.

Είναι πλέον πολύ δύσκολο να συνεχίσει την καριέρα του και να φτάσει μέχρι και το Wimbledon και με «σπασμένη» φωνή είπε μετά το παιχνίδι με τον Μπαουτίστα:

«Ευχαριστώ πολύ όσους ήρθαν εδώ απόψε. Ήταν εκπληκτικό... Αν αυτό ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι, τότε όντως χαίρομαι που τελείωσε με αυτό τον τρόπο. Έδωσα τα πάντα... Ευχαριστώ την ομάδα μου και την οικογένειά μου και όλους όσοι με στήριξαν... Μπορεί να σας ξαναδώ, θα κάνω ό,τι είναι δυνατό, θα προσπαθήσω. Θα χρειαστεί να κάνω μια σημαντική χειρουργική επέμβαση αν είναι να επιστρέψω στο γήπεδο, αλλά μετά από αυτή την επέμβαση δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα μπορέσω να επιστρέψω. Θα βάλω τα δυνατά μου πάντως...».

"Maybe I'll see you again"

