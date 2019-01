Η Ελλάδα κέρδισε την Ελβετία του Φέντερερ! (pics & vids)

0% Γκανιότα* & Συναρπαστικά Ειδικά Στοιχήματα στη Novibet * Αφορά την επιλογή «Νικητής Αγώνα» σε επιλεγμένα παιχνίδια πριν την έναρξη''.

Τον καλύτερο επίλογο στο Hopman Cup έγραψαν την Πέμπτη (3/1) στον αγώνα τους στο διπλό μεικτό ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη.

Here we go. It's time for the mixed doubles decider between and #HopmanCup pic.twitter.com/zua1FIcwhq

— Hopman Cup (@hopmancup) January 3, 2019