Στην κορυφή του κόσμου ο Τσιτσιπάς! (vid)

Ιστορία έγραψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Μιλάνο, κατακτώντας τον τίτλο στο Next Gen ATP Finals που ολοκληρώθηκε το Σάββατο (10/11)!

Ο Έλληνας πρωταθλητής που είναι στο Νο15 της παγκόσμιας κατάταξης κέρδισε με 2-4, 4-1, 4-3, 4-3 στον τελικό τον Ντε Μινόρ (Αυστραλία) και είναι ο 2ος παίκτης στην ιστορία που φτάνει στην κορυφή.

Μετά τη Στοκχόλμη, ο Τσιτσιπάς κατέκτησε και την κορυφή στο Μιλάνο μέσα στο 2018 και το αποχαιρετά με ψηλά το κεφάλι και ως ο πιο βελτιωμένος παίκτης της χρονιάς.

Ο Αυστραλός ήταν ένας πολυ σπουδαίος αντίπαλος και πίεσε πολύ τον Τσιτσιπά, ο οποίος όμως στα δύσκολα σημεία είχε καθαρό μυαλό και πήρε τον τίτλο. Ο Ντε Μινόρ πήρε το 1ο σετ αλλά ο Τσιτσιπάς δεν του επέτρεψε να "γελάσει" στο 2ο και το κέρδισε με 4-1.

Ο Έλληνας πρωταθλητής οδήγησε και τα δύο επόμενα σετ στο τάι μπρέικ και κέρδισε με 7-3.

Ο Τσιτσιπάς είχε 22 winners και 15 αβίαστα λάθη, πέτυχε 10 άσους και κέρδισε τους 40 από τους 52 πόντους στα πρώτα του σερβίς και πήρε τη νίκη σε 1.40.

Tsitsipas se consagra campeón de las Next Gen ATP Finals tras inclinar (2-4, 4-1, 4-3 y 4-3) a De Miñaur. No gana puntos, no lucirá el título en su palmarés, pero se lleva un buen botín y confirma la sensación de que es el joven talento más asentado más allá de Zverev. pic.twitter.com/frWioelRG4

— Alberto Puente (@albertocronista) November 10, 2018