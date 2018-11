Πιο βελτιωμένος παίκτης της χρονιάς ο Τσιτσιπάς! (pic)

Ο 20χρονος Ελληνας τενίστας μέσα στο 2018 έφτασε στην υψηλότερη θέση που έχει φτάσει ποτέ κάποιος από την χώρα μας και σκαρφάλωσε μέχρι την 15η θέση του ATP ranking. Και φυσικά έγινε ο πρώτος Ελληνας ο οποίος κατακτά τίτλο στο ATP (στο open της Στοκχόλμης)...

Ξεκίνησε την σεζόν από το νούμερο 91 κι έφτασε να είναι ο νεότερος στο Top20! Επίσης έφτασε στον τελικό της Βαρκελώνης (ATP World Tour 500) και σε αυτόν του Τόροντο (ATP World Tour Masters 1000) χάνοντας από τον τεράστιο Ράφα Ναδάλ και στους δύο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έγινε ο νεότερος τενίστας που νικάει τέσσερις αντιπάλους που βρίσκονταν στο Top10 σε ένα τουρνουά!

Ο Τζόκοβιτς κατέκτησε τον τίτλο της «επιστροφής της χρονιάς»!

2018 Most Improved Player of the Year.... Stefanos Tsitsipas#MoetATPAwards #ATP pic.twitter.com/lFxgD9gpWE

— ATP World Tour (@ATPWorldTour) November 9, 2018