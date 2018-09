Έμεινε με ανοικτό το στόμα ο Κύργιος μετά τον αδιανόητο πόντο του Φέντερερ! (vids)

Κατά τη διάρκεια του 3ου σετ και ενώ στα games επικρατούσε ισοπαλία με 3-3, ο Ρότζερ Φέντερερ απάντησε στο πανέξυπνο χτύπημα του Νικ Κύργιου με έναν πραγματικά αδιανόητο πόντο.

Ο Ελβετός τενίστας έτρεξε, πρόλαβε το μπαλάκι στην άκρη του φιλέ -εκεί που όλοι θεωρούσαμε ότι ο Κύργιος θα πάρει τον πόντο- και το έστειλε στην αφύλακτη πλευρά του Ελληνοαυστραλού, ο οποίος έμεινε με ανοικτό το στόμα!

#Federer says a stretching forehand winner around the net post that left opponent #Kyrgios open-mouthed in disbelief ranks as one of the greatest shots of his career.

The #Swiss somehow reached a #DROP-shot from Kyrgios to flick it past the incredulous Australian #NEWS #NewsDay pic.twitter.com/17ziYUh80V

— Nelson Toro (@Nelsonpuntocom) 2 Σεπτεμβρίου 2018