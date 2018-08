Τσιτσι-που-πας αγόρι μου ; ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ !

Πριν διαβάσετε οτιδήποτε παρακάτω ΝΑΙ ο Στέφανος πέρασε και έναν από τους καλύτερους server του Tour κι αύριο ανήμερα των γενεθλίων του περιμένει τον αντίπαλό του! Αν και έχασε δυο δικά του match point, έσωσε ένα του Νοτιοαφρικανού και στην επόμενη ευκαιρία τον νίκησε. Η συνήθεια που έγινε λατρεία, ανατροπή μετά από χαμένο 1ο set και νίκη στα 3. Πάλι στο tie break. Υπέγραψε στον φανό της κάμερας "δίνοντας" το στίγμα μιας σπουδαίας καριέρας που ξεκινά: It never goes easier, you just get better... Well done φίλε.

Δεν χρειάζομαι τον ημιτελικό με τον Νοτιοαφρικανό Κέβιν Άντερσον, για να αντιληφθώ το προφανές. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έρχεται από το μέλλον. Ειδικά το ματς κόντρα στον Σάσα Ζβέρεφ είναι, νομίζω ένα μόνο μικρό teaser ενός μελλοντικού Rivalry που θα προσφέρει πολλές συγκινήσεις στο παγκόσμιο τένις. Πραγματικά ήταν ένα ματς με πολλά λάθη και ο Στέφανος μπορεί να παίξει πολύ καλύτερα, αλλά το σημαντικό προσόν του Στέφανου είναι πριν καν μπει στο γήπεδο. Είναι το μυαλό του και η νοοτροπία του. Η δυνατότητα της αυτοκυριαρχίας και η προσαρμοστικότητα στη μέτρια μέρα του.

Ο Στέφανος δεν ξέρω τι κάνει σε υπερθετικό βαθμό αλλά κάνει πολλά πράγματα σε πολύ καλό επίπεδο. Έχει καλό σερβίς αλλά όχι το καλύτερο στο Tour. Έχει φονικό forehand αλλά όχι το πιο φονικό. Έχει πολύ σταθερό και πιεστικό backhand αλλά δε σκοτώνει συχνά με αυτό. Ανεβαίνει φιλέ με αυτοπεποίθηση και ικανό βολέ. Τα πόδια του τον πάνε παντού πίσω από την baseline κι έχει θέληση για φανταστικές άμυνες που εκνευρίζουν τον αντίπαλο. Δοκιμάζει drop shot, παίζει το slice κι από τις δυο πλευρές αλλά το κυριότερο ΕΧΕΙ ΙΔΕΕΣ.

Βλέπει τις αδυναμίες του μέσα στο γήπεδο και προσπαθεί να τις κρύψει. Νιώθει κουρασμένος και φροντίζει τα ράλι να διαρκούν λιγότερο. Αναγνωρίζει τα δυνατά στοιχεία του αντιπάλου του και προσπαθεί να του τα ακυρώσει. Από πού έρχονται όλα αυτά τα εγκεφαλικά στοιχεία; Από την προπόνηση φυσικά μα πάνω απ’ όλα από το μυαλό του. Το ήρεμο μυαλό του, την αυτοπεποίθησή του, που χτίζεται μέρα μέρα και τη βαθιά αυτογνωσία του, ότι είναι εντός προγράμματος. Είναι 20 ετών και είναι εκεί που ονειρευόταν, μέλος της ATP Tour ανάμεσα στους καλύτερους. Σε αντίθεση με τον σπουδαίο Κωνσταντίνο Οικονομίδη που έπαιξε σπουδαία μεγαλώνοντας αλλά δεν είχε στήριξη και βοήθεια μικρός, ο Στέφανος έχει έναν πατέρα coach δίπλα του, μια ομάδα να τον βελτιώνει συνεχώς, χορηγούς που αναγνωρίζουν ένα star quality , που τόσο πολύ θα χρειαστεί το Tour μετά την αποχώρηση των Big 4. Ήδη το star system του στρώνει χαλί, όχι με την κακή έννοια αλλά για να τον αγαπήσουν σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Τον έβλεπα κόντρα στον Ζβέρεφ κι έλεγα πόσο Iceman είναι αυτό το παιδί; Πόσο συγκεντρωμένος, τι στοχοπροσήλωση, τι αυτογνωσία, πόση ωριμότητα, πόσα ελληνικά και ταυτόχρονα μη ελληνικά στοιχεία βγάζει στο court ; Μαχητικότητα αλλά με ευγένεια, μυαλωμένος αλλά με κοντρολαρισμένα συναισθήματα, πιτσιρικάς αλλά χαλαρός. Το GRE και η ελληνική σημαία πλάι του μου φαίνονται τενιστική επιστημονική φαντασία. Σας εγγυώμαι το ελληνικό τένις θεσμικά δεν έχει κάνει τίποτα που να αξίζει έναν τέτοιο εκπρόσωπο.

Η παγκόσμια κατάταξη στο τένις προκύπτει από τους πόντους που συγκεντρώνει κάποιος παίζοντας στα τουρνουά της σεζόν αλλά κυρίως από αυτούς που κερδίζει και που υπερασπίζεται από την προηγούμενη χρονιά στο Tour. Το σημαντικό δεν είναι που θα τερματίσει φέτος αλλά που θα τερματίσει του χρόνου. Η διάρκεια και η συνέπειά του δηλαδή. Πείτε ότι προτρέχω αλλά με τέτοια φρένα που έχει στο μυαλό αυτό το παιδί, δεν τον φοβάμαι. Να είναι υγιής και θα τα καταφέρει να μας κρατήσει ψημένους για πολλά πολλά χρόνια.

Το έγραψα για να γελάσουμε στα social αλλά ήταν πέρα για πέρα αλήθεια. Ανέβαινα με τη μηχανή την Λαμπράκη στην Τούμπα και οι καφετέριες, που συνήθως δείχνουν ΠΑΟΚ και Champions League, ήταν συντονισμένες στο γαλάζιο hard court του Τορόντο. Αυτό Στέφανε είναι δικό σου κατόρθωμα και της ομάδας σου. Μάθε μας τένις παλληκάρι μου, κάνε μας να γουστάρουμε για έναν πολύ προσωπικό λόγο αυτό το υπέροχο άθλημα!