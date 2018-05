Εκλεισε ραντεβού με τον Νισικόρι ο Νόλε (vid)

Με το backhand του να είναι πολύ σταθερό και την απόδοσή του να ανεβαίνει συνεχώς, ο Σέρβος, τέσσερις φορές κάτοχος του τίτλου στην Ρώμη, επικράτησε 6-1, 7-5 του Ισπανού αντιπάλου του χωρίς να αντιμετωπίσει το παραμικρό πρόβλημα. Ετσι, ο 30χρονος μία μέρα αργότερα θα παίξει με την με τον Κέι Νισικόρι, οποίος απέκλεισε με 2-0 σετ (6-1, 6-2) τον Φίλιπ Κολσράιμπερ.

