Χρειάστηκαν 4 ώρες και 55 λεπτά, τον περισσότερο χρόνο που έχει χρειαστεί ποτέ στην ιστορία του Wimbledon προκειμένου να κριθεί το βαρύτιμο αυτό τρόπαιο. Ένα τρόπαιο που κατέκτησε ο Νόβακ Τζόκοβιτς επικρατώντας με 3-2 του Ρότζερ Φέντερερ. Ο Ελβετός στον τελευταίο πόντο έκανε το λάθος και ο Σέρβος πανηγύρισε με την ψυχή του αυτή την σπουδαία νίκη.

A match for the ages…

The moment @DjokerNole retained his crown to become #Wimbledon champion for a fifth time after a historic men’s singles final#JoinTheStory pic.twitter.com/zDQlEBviMD

— Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2019