Το απόλυτο 10 στην ιστορία της γυμναστικής η Νάντια Κομανέτσι έχει κάθε λόγο να είναι περήφανη αυτές τις ημέρες.

Ο λόγος; Μα μια κοπέλα από την πατρίδα της, η Σιμόνα Χάλεπ, κέρδισε τον τίτλο στο Wimbledon.

Η Σιμόνα τα κατάφερε κερδίζοντας την Σερένα Ούλιαμς στον τελικό και η Κομανέτσι έγραψε για το σπουδαίο παιχνίδι και έδωσε συγχαρητήρια στην Χάλεπ.

What a final. Felicitari @Simona_Halep best match ever pic.twitter.com/Its7GML4D6

— Nadia Comaneci (@nadiacomaneci10) July 13, 2019