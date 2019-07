Για 6η φορά στην καριέρα του θα παίξει την Κυριακή σε τελικό Wimbledon ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος κέρδισε με 6-2, 4-6, 6-3, 6-2 τον Μπαουτίστα Αγκούτ και θα υπερασπιστεί τον τίτλο που κέρδισε το 2018 από τον νικητή του Ναδάλ-Φέντερερ.

Ο Τζόκοβιτς κέρδισε τον τίτλο το 2011, το 2014, το 2015 και το 2018 και ο μοναδικός χαμένος τελικός του ήταν το 2013 από τον Άντι Μάρεϊ.

Αυτή θα είναι η 25η συμμετοχή του σε τελικό Grand Slam όπου έχει 15 νίκες!

To No1 του κόσμου χρειάστηκε 2.48 για να ξεπεράσει το εμπόδιο του Ισπανού που έφτασε για πρώτη φορά σε ημιτελικό σε Grand Slam.

Ο Τζόκοβιτς είχε 118-120 πόντους, 42-34 winners και 9-4 άσους. Ο αντίπαλος του είχε 30-29 αβίαστα λάθη ενώ ο Τζόκοβιτς είχε 5/8 μπρέικ πόιντ και ο Μπαουτίστα 1/5!