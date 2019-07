Τέλος εποχής για έναν σπουδαίο τενίστα.

Ο Κύπριος Μάρκος Παγδατής έδωσε την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019 την τελευταία του παράσταση στο Wimbledon.

Εκεί στο Λονδίνο ηττήθηκε με 6-1, 7-6 (4), 6-3 από τον Μπερετίνι και έγραψε τον επίλογο στην καριέρα του.

Ο 34χρόνος Μάρκος Παγδατής έφτασε στην καριέρα του έως το Νο8 (21/8/2006) και κέρδισε 4 τίτλους.

To 2006 στο Πεκίνο, το 2007 στο Ζάγκρεμπ, το 2009 στη Στοκχόλμη και το 2010 στο Σίδνεϊ.

Η σπουδαιότερη στιγμή του ήταν ο τελικός του 2006 στο Australian Open όπου είχε ηττηθεί από τον Ρότζερ Φέντερερ.

Την ίδια χρονιά φτάνει στον ημιτελικό του Wimbledon. Στην καριέρα του συμμετείχε σε 54 Grand Slam με πρώτη φορά στο US Open του 2004 και τελευταία το Wimbledon 2019.

O Κύπριος τενίστας δήλωσε πως πηγή έμπνευσης του ήταν η κατάκτηση του Euro 2004 από την Ελλάδα.

Στην πορεία του κέρδισε 22 φορές παίκτες του top-10 μεταξύ αυτών, τον Φέντερερ (2010), τον Ναδάλ (2010), τον Ρόντικ (2006) και τον Μάρεϊ (2011).

Μάλιστα τόσο ο Ναδάλ όσο και ο Φέντερερ εκείνη την εποχή ήταν Νο1!

Ο Παγδατής αποχαιρέτησε μετά από 16 χρόνια στο Tour.

A trailblazing career comes to an end

Emotional scenes on No.2 Court as Marcos Baghdatis bows out from professional tennis following his second round defeat to Matteo Berrettini #Wimbledon pic.twitter.com/qrkR2dtebp

— Wimbledon (@Wimbledon) 4 Ιουλίου 2019