Με το... καλημέρα έδειξε τις διαθέσεις του στον τελικό του US Open ο Ναδάλ.

Ο Ισπανός στο 1ο γκέιμ... ζωγράφισε μέσα στο κορτ έπαιξε με τις γραμμές και κέρδισε έναν σπουδαίο πόντο απέναντι στον Μεντβέντεφ.

Για δείτε τον σπουδαίο χτύπημα του Ναδάλ.

Two points in and we've already got a Hot Shot

@usopen | @RafaelNadal | #USOpen pic.twitter.com/z53Y7RefMw

— ATP Tour (@ATP_Tour) September 8, 2019